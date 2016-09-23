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جامعة حائل تشارك طلبتها فرحة الوطن بتقديم موعد مكافأة سبتمبر

مبادرة لاقت استحسان الطلبة وعائلاتهم

وجه رئيس جامعة حائل الدكتور راشد الشريف، بتقديم موعد إيداع مكافأة شهر سبتمبر الحالي للطلبة، بدءًا من اليوم الأربعاء 2021/9/22م، وذلك رغبة من الجامعة في مشاركة أبنائها وبناتها الفرحة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ٩١، والتي تُعد مناسبة غالية على الجميع.

ولاقى توجيه "الشريف" استحسان الطلبة وعوائلهم، الذين أكدوا أن هذه المبادرة ستسهم خلال اليومين القادمين بمساعدة الطلبة في شراء مستلزمات الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

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جامعة حائل تشارك طلبتها فرحة الوطن بتقديم موعد مكافأة سبتمبر
سبق

وجه رئيس جامعة حائل الدكتور راشد الشريف، بتقديم موعد إيداع مكافأة شهر سبتمبر الحالي للطلبة، بدءًا من اليوم الأربعاء 2021/9/22م، وذلك رغبة من الجامعة في مشاركة أبنائها وبناتها الفرحة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ٩١، والتي تُعد مناسبة غالية على الجميع.

ولاقى توجيه "الشريف" استحسان الطلبة وعوائلهم، الذين أكدوا أن هذه المبادرة ستسهم خلال اليومين القادمين بمساعدة الطلبة في شراء مستلزمات الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
06:00 PM

جامعة حائل تشارك طلبتها فرحة الوطن بتقديم موعد مكافأة سبتمبر

مبادرة لاقت استحسان الطلبة وعائلاتهم

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خالد السليمي - حائل
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وجه رئيس جامعة حائل الدكتور راشد الشريف، بتقديم موعد إيداع مكافأة شهر سبتمبر الحالي للطلبة، بدءًا من اليوم الأربعاء 2021/9/22م، وذلك رغبة من الجامعة في مشاركة أبنائها وبناتها الفرحة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ٩١، والتي تُعد مناسبة غالية على الجميع.

ولاقى توجيه "الشريف" استحسان الطلبة وعوائلهم، الذين أكدوا أن هذه المبادرة ستسهم خلال اليومين القادمين بمساعدة الطلبة في شراء مستلزمات الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.

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