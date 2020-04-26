مستجدّات جائحة كورونا حول العالم.. أرقام توضيحية

ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى أكثر من 200 ألف

شهد العالم ارتفاعًا كبيرًا في عدد الوفيات من جراء وباء فيروس كورونا إلى أكثر من 200 ألف، وهي حصيلة محزنة في خضم معركة بين البشرية والوباء الذي أصاب ما يقرب من 3 ملايين شخص.

ووفق "سكاي نيوز": تعدّ الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد أوائل فبراير، الدولة الأكثر تضررًا مع 53070 وفاة من بين 924865 إصابة.

وفيما يلي آخر المستجدات للفيروس القاتل حول العالم:

- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الإصابات 2975.

- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة، و91 حالة شفاء.

- وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 26 حالة.

- هولندا تعلن تسجيل 66 وفاة إضافية، و655 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 37845.

- وزارة الصحة القطرية أعلنت تسجيل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 160.

- سجلت إيران ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا؛ حيث وصل تعداد المصابين بالوباء 90481، في حين وصل تعداد الوفيات الناجمة عن المرض إلى 5710.

- تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع عدد الإصابات إلى 707، وعدد حالات الشفاء إلى 145 حالة.

- وزارة الصحة في سلطنة عمان: تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1998.

- الحكومة الإسبانية: حصيلة الوفيات اليومية تنخفض إلى 288 حالة.

- ألمانيا تسجّل 1737 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 154 ألفًا و175 إصابة.

- الصين تعلن 11 حالة إصابة جديدة بكورونا دون تسجيل حالات وفاة.

- تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل.

- المكسيك: إجمالي مصابي كورونا 13842 إصابة و1305 وفيات.

- سجّلت الولايات المتحدة 2494 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ وفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

- سجلت مصر 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة، و39 حالة شفاء، في حصيلة جديدة.

- تجاوزت حصيلة وفيات كوفيد-19 في مستشفيات بريطانيا 20 ألفًا؛ الأمر الذي اعتبرته وزيرة الداخلية بريتي باتال "مأسويًّا للغاية"، لكنّها دعت السكّان إلى "التحلّي بالقوّة" لمواصلة الحجْر.

- ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في كندا إلى 44364، والوفيات إلى 2350.

- الجزائر تعلن ارتفاع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى 419، وتسجيل 129 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3256 حالة.