تدريب الرياض": 5 برامج تطويرية في أسبوعين.. ورفع ساعات البرامج المستقبلية إلى 20 ساعة

"الرفاعي" لـ "سبق": 500 دورة تدريبية ستنفذ خلال الفصلين القادمين

تستضيف وتنفذ إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالرياض هذه الأيام حزمة من البرامج الوزارية والنوعية التي تصب في تحسين نواتج التعلم.

وتفصيلاً، اشتملت البرامج على : المعايير المهنية للوظائف التعليمية، الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد، مشروع تحسين الأخطاء اللغوية لدى المعلم، مشروع التربية الخاصة، ومشروع التهيئة للعام الدراسي.

ومن جهة أخرى، أوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث خالد الرفاعي لـ "سبق" أن برامج المعلم الجديد والتربية الخاصة والتهيئة هي برامج وزارية تنفذها جميع المناطق بينما مشروعات "تحسين الأخطاء" والمعايير المهنية هي مبادرات من الإدارة، وجميع البرامج الخمسة تصب في صالح العملية التعليمية وتحقيق أعلى درجات الجاهزية للعام الدراسي الجديد، إضافة إلى تحقيق أعلى درجات الممارسات التعليمية الصحيحة والمتقدمة.

وأضاف أن هذا العام سيشهد نقلة كبيرة في البرامج التدريبية، حيث سيتم رفع عدد الأيام التدريبية من 3 إلى 4 أيام، ورفع عدد الساعات التدريبية من 12 إلى 20 ساعة تدريبية بمعدل 5 ساعات في اليوم، وكذلك زيادة عدد المتدربين في البرنامج من 25 إلى 28 مشاركًا، وتشمل هذه الزيادة 500 برنامج تدريبي ستنفذ خلال الفصلين لهذا العام، وهذا بلا شك سيرفع المؤشر العام للتطوير المهني للمعلم عن السابق والذي وصل 15 ساعة تدريبية العام الماضي.

وقال "الرفاعي" إن ورشة المعايير المهنية التي حملت عنوان: "مواءمة برامج التطوير المهني للمعايير المهنية للمعلمين" وقدمها عبدالرحمن الحمد، ووجهت لمشرفي التطوير المهني لأجل رفع جودة عمليات التدريب من خلال تزويد المشرفين بأعلى درجات الجاهزية والكفاءة وفقًا للمعايير المهنية التي تتطلبها لائحة الوظائف التعليمية.

وأبان أن أولى مبادرات مشروع "تحسين" الذي تضطلع به الإدارة ويهدف إلى تحسين نواتج التعلم، حملت عنوان معالجة الأخطاء الإملائية الشائعة لدى المعلم، حيث استهدفت جميع مشرفي اللغة العربية في مكاتب التعليم بمنطقة الرياض، وذلك بالتعاون مع إدارة الإشراف التربوي وتأتي ضمن برامج أسبوع التهيئة، حيث سيقوم المشرفون التربويون بنقل هذا البرنامج للميدان.

من جانب آخر، زار مشرف العموم بالمركز الوطني التعليمي ماجد الحميد ومدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالرياض خالد الرفاعي برنامج الحقيبة التأسيسية للمعلم الجديد التي تُقام في إدارة التدريب التربوي بالرياض، حيث اطلع على سير البرنامج الذي يقدمه المدرب إبراهيم شراحي، وقدموا بعض التوجيهات للمعلمين الجدد، ويتشارك في تقديم البرنامج إدارة شؤون المعلمين وإدارة الإشراف التربوي.

‪يُذكر أن برامج التهيئة الوزارية تنطلق تباعًا خلال الأسبوعين القادمين، فيما ينطلق مشروع التربية الخاصة للوزارة الأسبوع القادم.‏