شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين

لمتابعة تطبيق لائحة الحد منها لمنع تفشي فيروس كورونا

نفذت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة جولات ميدانية على الأسواق الشعبية جنوب محافظة جدة؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وتكدس العمالة داخل السيارات ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات.



ورصدت الجهة المختصة بشرطة منطقة مكة المكرمة مواقع التجمعات المخالفة للاشتراطات الوقائية، وعلى الفور تم تمريرها للجهات الميدانية في شارع الإسكان وطريق مكة القديم وشارع بن لادن؛ حيث تم إيقاع مخالفات بحق أشخاص لم يلتزموا بالتباعد الجسدي، وآخرين لم يتقيدوا بلبس الكمامة تفادياً لتفشي فيروس كورونا.