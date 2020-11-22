النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 224 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 489 خلال الـ24 ساعة الماضية

سكان مخططات ولي العهد بمكة يشكون من عدم وجود أرصفة

طالبوا المسؤولين بالوقوف على معاناتهم وسرعة التنفيذ

وثقت عدسة "سبق" شوارع مخططات ولي العهد "1، 2، 3، 4" الواقعة جنوبي مكة المكرمة؛ وهي خالية تماماً من الأرصفة، دون معرفة الأسباب التي حالت دون رصفها طيلة السنوات الماضية.

وأظهرت الصور خلو الشوارع بما فيها الشوارع التجارية من الرصف، برغم أن المخططات تشهد نهضة عمرانية متسارعة ويقطنها الآلاف من السكان، وتحوي أربعة مخططات تقع محاذاة لطريق الساحل وبوابة مكة، وتتوفر بها العديد من الخدمات، فضلاً عن أنها تعتبر البوابة الجنوبية للعاصمة المقدسة.

وأعرب السكان عن امتعاضهم الشديد من عدم رصف شوارع المخططات، لافتين إلى أنهم يعانون الأمرين؛ من الأتربة المثارة بسبب عدم وجود أرصفة، والتجاوزات الخاطئة من قِبل قائدي المركبات داخل تلك الشوارع خاصةً التجارية.

وتساءل السكان عن الأسباب التي حالت دون رصف شوارع مخططات ولي العهد جميعها، متهمين أمانة العاصمة المقدسة بعدم الاهتمام.

وطالبوا عبر "سبق" المسؤولين بالوقوف على معاناتهم، وإلزام أمانة العاصمة المقدسة بتنفيذ والبدء بمشاريع الرصف على وجه السرعة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
سكان مخططات ولي العهد بمكة يشكون من عدم وجود أرصفة
سبق

وثقت عدسة "سبق" شوارع مخططات ولي العهد "1، 2، 3، 4" الواقعة جنوبي مكة المكرمة؛ وهي خالية تماماً من الأرصفة، دون معرفة الأسباب التي حالت دون رصفها طيلة السنوات الماضية.

وأظهرت الصور خلو الشوارع بما فيها الشوارع التجارية من الرصف، برغم أن المخططات تشهد نهضة عمرانية متسارعة ويقطنها الآلاف من السكان، وتحوي أربعة مخططات تقع محاذاة لطريق الساحل وبوابة مكة، وتتوفر بها العديد من الخدمات، فضلاً عن أنها تعتبر البوابة الجنوبية للعاصمة المقدسة.

وأعرب السكان عن امتعاضهم الشديد من عدم رصف شوارع المخططات، لافتين إلى أنهم يعانون الأمرين؛ من الأتربة المثارة بسبب عدم وجود أرصفة، والتجاوزات الخاطئة من قِبل قائدي المركبات داخل تلك الشوارع خاصةً التجارية.

وتساءل السكان عن الأسباب التي حالت دون رصف شوارع مخططات ولي العهد جميعها، متهمين أمانة العاصمة المقدسة بعدم الاهتمام.

وطالبوا عبر "سبق" المسؤولين بالوقوف على معاناتهم، وإلزام أمانة العاصمة المقدسة بتنفيذ والبدء بمشاريع الرصف على وجه السرعة.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
03:04 PM

سكان مخططات ولي العهد بمكة يشكون من عدم وجود أرصفة

طالبوا المسؤولين بالوقوف على معاناتهم وسرعة التنفيذ

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
798

وثقت عدسة "سبق" شوارع مخططات ولي العهد "1، 2، 3، 4" الواقعة جنوبي مكة المكرمة؛ وهي خالية تماماً من الأرصفة، دون معرفة الأسباب التي حالت دون رصفها طيلة السنوات الماضية.

وأظهرت الصور خلو الشوارع بما فيها الشوارع التجارية من الرصف، برغم أن المخططات تشهد نهضة عمرانية متسارعة ويقطنها الآلاف من السكان، وتحوي أربعة مخططات تقع محاذاة لطريق الساحل وبوابة مكة، وتتوفر بها العديد من الخدمات، فضلاً عن أنها تعتبر البوابة الجنوبية للعاصمة المقدسة.

وأعرب السكان عن امتعاضهم الشديد من عدم رصف شوارع المخططات، لافتين إلى أنهم يعانون الأمرين؛ من الأتربة المثارة بسبب عدم وجود أرصفة، والتجاوزات الخاطئة من قِبل قائدي المركبات داخل تلك الشوارع خاصةً التجارية.

وتساءل السكان عن الأسباب التي حالت دون رصف شوارع مخططات ولي العهد جميعها، متهمين أمانة العاصمة المقدسة بعدم الاهتمام.

وطالبوا عبر "سبق" المسؤولين بالوقوف على معاناتهم، وإلزام أمانة العاصمة المقدسة بتنفيذ والبدء بمشاريع الرصف على وجه السرعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,006
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,171
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,654
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,467

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة