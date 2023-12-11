​أمير الرياض يقدم التعازي لأسرة "الزيدان" في وفاة "صالح"

قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لأسرة "آل زيدان" في فقيدهم صالح بن عبدالله الزيدان، وذلك خلال زيارة قام بها إلى منزل الأسرة لتقديم واجب العزاء.



وسأل الأمير فيصل بن بندر اللهَ -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.



من جهة أخرى، أعرب ذوو المتوفين عن شكرهم وتقديرهم لأمير الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره، داعين الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.



وكان في مقدمة مستقبليه الشقيق الأكبر زيدان، وشقيق الفقيد محمد أحد منسوبي مكتب سمو أمير منطقة الرياض، وعدد من أفراد الأسرة.

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