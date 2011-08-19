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"هاشمي": أفغانستان ستحكم بالشريعة وليس الديمقراطية

أشار إلى أنها ستُدار من خلال "مجلس"

نقلت "رويترز" عن وحيد الله هاشمي العضو بارز بحركة طالبان، اليوم "الأربعاء"، أن أفغانستان قد يحكمها مجلس حاكم، وأنها ستحكم وفقًا للشريعة الإسلامية وليس الديمقراطية.

وذكر "هاشمي" المقرب من هيئة صنع القرار في الحركة، أن "طالبان" ستتواصل مع الطيارين السابقين، وجنود من القوات المسلّحة الأفغانية للانضمام إلى صفوفها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"هاشمي": أفغانستان ستحكم بالشريعة وليس الديمقراطية
سبق

نقلت "رويترز" عن وحيد الله هاشمي العضو بارز بحركة طالبان، اليوم "الأربعاء"، أن أفغانستان قد يحكمها مجلس حاكم، وأنها ستحكم وفقًا للشريعة الإسلامية وليس الديمقراطية.

وذكر "هاشمي" المقرب من هيئة صنع القرار في الحركة، أن "طالبان" ستتواصل مع الطيارين السابقين، وجنود من القوات المسلّحة الأفغانية للانضمام إلى صفوفها.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
07:41 PM

"هاشمي": أفغانستان ستحكم بالشريعة وليس الديمقراطية

أشار إلى أنها ستُدار من خلال "مجلس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
11,225

نقلت "رويترز" عن وحيد الله هاشمي العضو بارز بحركة طالبان، اليوم "الأربعاء"، أن أفغانستان قد يحكمها مجلس حاكم، وأنها ستحكم وفقًا للشريعة الإسلامية وليس الديمقراطية.

وذكر "هاشمي" المقرب من هيئة صنع القرار في الحركة، أن "طالبان" ستتواصل مع الطيارين السابقين، وجنود من القوات المسلّحة الأفغانية للانضمام إلى صفوفها.

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