"هاشمي": أفغانستان ستحكم بالشريعة وليس الديمقراطية

أشار إلى أنها ستُدار من خلال "مجلس"

نقلت "رويترز" عن وحيد الله هاشمي العضو بارز بحركة طالبان، اليوم "الأربعاء"، أن أفغانستان قد يحكمها مجلس حاكم، وأنها ستحكم وفقًا للشريعة الإسلامية وليس الديمقراطية.

وذكر "هاشمي" المقرب من هيئة صنع القرار في الحركة، أن "طالبان" ستتواصل مع الطيارين السابقين، وجنود من القوات المسلّحة الأفغانية للانضمام إلى صفوفها.