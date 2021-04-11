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في مؤتمر كورونا اليوم.. استعراض حملة نتعاون ما نتهاون في رمضان واستعداد الجامعات للاختبارات

ينتظر أن يستعرض "العبد العالي" مستجدات اللقاح والأوضاع العالمية للجائحة وخريطة الإصابات الأسبوعية

تعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصراً.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، الحملة التوعوية نتعاون ما نتهاون في رمضان، ومستجدات اللقاح، والأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات الأسبوعية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيراً، والإحصائيات والخدمات الصحية.

بدوره، يستعرض المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري، خلال المؤتمر أبرز الأرقام والإحصائيات للعملية التعليمية عن بُعد، ومشاركة التعليم في الجهود الوطنية لتقديم اللقاحات، واستعداد الجامعات للاختبارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

من جهته، يستعرض هاني بن حسني حيدر؛ المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استعدادات الرئاسة لاستقبال المصلين والمعتمرين للحرمين الشريفين، والإجراءات الاحترازية المتخذة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد، إلى المشاركة في طرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مؤتمر كورونا اليوم.. استعراض حملة نتعاون ما نتهاون في رمضان واستعداد الجامعات للاختبارات
سبق

تعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصراً.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، الحملة التوعوية نتعاون ما نتهاون في رمضان، ومستجدات اللقاح، والأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات الأسبوعية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيراً، والإحصائيات والخدمات الصحية.

بدوره، يستعرض المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري، خلال المؤتمر أبرز الأرقام والإحصائيات للعملية التعليمية عن بُعد، ومشاركة التعليم في الجهود الوطنية لتقديم اللقاحات، واستعداد الجامعات للاختبارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

من جهته، يستعرض هاني بن حسني حيدر؛ المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استعدادات الرئاسة لاستقبال المصلين والمعتمرين للحرمين الشريفين، والإجراءات الاحترازية المتخذة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد، إلى المشاركة في طرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
11:31 AM

في مؤتمر كورونا اليوم.. استعراض حملة نتعاون ما نتهاون في رمضان واستعداد الجامعات للاختبارات

ينتظر أن يستعرض "العبد العالي" مستجدات اللقاح والأوضاع العالمية للجائحة وخريطة الإصابات الأسبوعية

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عبدالحكيم شار - الرياض
6
1,179

تعقد وزارة الصحة، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصراً.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، الحملة التوعوية نتعاون ما نتهاون في رمضان، ومستجدات اللقاح، والأوضاع العالمية للجائحة، وخريطة الإصابات الأسبوعية، والمنحنى الوبائي، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيراً، والإحصائيات والخدمات الصحية.

بدوره، يستعرض المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري، خلال المؤتمر أبرز الأرقام والإحصائيات للعملية التعليمية عن بُعد، ومشاركة التعليم في الجهود الوطنية لتقديم اللقاحات، واستعداد الجامعات للاختبارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

من جهته، يستعرض هاني بن حسني حيدر؛ المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استعدادات الرئاسة لاستقبال المصلين والمعتمرين للحرمين الشريفين، والإجراءات الاحترازية المتخذة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد، إلى المشاركة في طرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

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