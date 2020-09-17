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محافظ التحلية يشهد انتهاء حفر أطول خط نقل مياه عالمياً بجبال السروات

الآلة المستخدمة بالمشروع طولها 160م.. وتعتبر من الأسرع على مستوى العالم

شهد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، بحضور محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، أعمال انتهاء حفر نفق في عمق جبال السروات الأكثر وعورة، بطول 12.5 كلم، وبسرعة قياسية بلغت ذروتها 60.3 متراً في اليوم، حيث تم إنجاز الحفر قبل الموعد المحدد، رغم صعوبة التضاريس وتداعيات جائحة كورونا.

وتعد آلة الحفر العملاقة المستخدمة في المشروع التي يبلغ طولها 160 متراً من أسرع آلات حفر الأنفاق من نوعها، حيث يمتد هذا النفق الذي يحتضن أطول خط نقل مياه في العالم بقُطر 8.4 متراً، من أسفل جبل الكر وصولاً إلى الطريق الدائري في الطائف.

وتفقد "العبدالكريم" ما تم إنجازه في محطات الضخ ومشروع نظام نقل مياه عرفات - الطائف، الجاري تنفيذه من قبل المؤسسة الذي يأتي ضمن خططها التنموية لتعزيز الأمن المائي، وتلبية الاحتياج في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واطلع على تفاصيل مراحل المشروع المنجزة، حيث يستهدف المشروع نقل المياه المحلاة من خزانات المؤسسة الواقعة في عرفات إلى الخزانات الاستراتيجية في الطائف، لتغطية احتياجات المحافظة وقراها الجنوبية وصولاً إلى منطقة الباحة.

وحرص "العبدالكريم" على تفقّد سير أعمال مشروع الخزن الاستراتيجي بمحافظة الطائف الذي يضم 9 خزانات بسعة 1.530 مليون متر مكعب من المياه المحلاة لجميع الخزانات، إضافة إلى محطة الضخ التابعة لمشروع نظام نقل مياه الطائف - تربة - رنية - الخرمة.


وعملت المؤسسة مع مقاوليها لكامل المنظومة من خطوط نقل وضخ وخزن على إنهاء أعمالهم قبل الموعد التعاقدي وذلك لتتمكن المؤسسة من تسريع زيادة الإمداد لمحافظة الطائف وصولاً إلى الباحة في الربع الثالث من العام 2021م.

وأعرب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لجميع العاملين بمختلف المشاريع على جهودهم وتفانيهم في الفترة الماضية، مبدياً اعتزازه بإمكانيات المؤسسة العالية وكفاءاتها الوطنية المؤهلة، وتمكنهم من مواصلة المشاريع رغم التحديات التي واجهتهم أخيراً.

وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات القيادة، وإنجاز المشاريع لتلبية الاحتياج ومواكبة التنمية الشاملة.

ولفت إلى أن هذه التحديات أكدت على إمكانيات "التحلية" العالية بصفتها كياناً صناعياً رائداً، وقدرات كفاءاتها الوطنية التي تعمل بكل اقتدار ومسؤولية.

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ التحلية يشهد انتهاء حفر أطول خط نقل مياه عالمياً بجبال السروات
سبق

شهد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، بحضور محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، أعمال انتهاء حفر نفق في عمق جبال السروات الأكثر وعورة، بطول 12.5 كلم، وبسرعة قياسية بلغت ذروتها 60.3 متراً في اليوم، حيث تم إنجاز الحفر قبل الموعد المحدد، رغم صعوبة التضاريس وتداعيات جائحة كورونا.

وتعد آلة الحفر العملاقة المستخدمة في المشروع التي يبلغ طولها 160 متراً من أسرع آلات حفر الأنفاق من نوعها، حيث يمتد هذا النفق الذي يحتضن أطول خط نقل مياه في العالم بقُطر 8.4 متراً، من أسفل جبل الكر وصولاً إلى الطريق الدائري في الطائف.

وتفقد "العبدالكريم" ما تم إنجازه في محطات الضخ ومشروع نظام نقل مياه عرفات - الطائف، الجاري تنفيذه من قبل المؤسسة الذي يأتي ضمن خططها التنموية لتعزيز الأمن المائي، وتلبية الاحتياج في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واطلع على تفاصيل مراحل المشروع المنجزة، حيث يستهدف المشروع نقل المياه المحلاة من خزانات المؤسسة الواقعة في عرفات إلى الخزانات الاستراتيجية في الطائف، لتغطية احتياجات المحافظة وقراها الجنوبية وصولاً إلى منطقة الباحة.

وحرص "العبدالكريم" على تفقّد سير أعمال مشروع الخزن الاستراتيجي بمحافظة الطائف الذي يضم 9 خزانات بسعة 1.530 مليون متر مكعب من المياه المحلاة لجميع الخزانات، إضافة إلى محطة الضخ التابعة لمشروع نظام نقل مياه الطائف - تربة - رنية - الخرمة.


وعملت المؤسسة مع مقاوليها لكامل المنظومة من خطوط نقل وضخ وخزن على إنهاء أعمالهم قبل الموعد التعاقدي وذلك لتتمكن المؤسسة من تسريع زيادة الإمداد لمحافظة الطائف وصولاً إلى الباحة في الربع الثالث من العام 2021م.

وأعرب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لجميع العاملين بمختلف المشاريع على جهودهم وتفانيهم في الفترة الماضية، مبدياً اعتزازه بإمكانيات المؤسسة العالية وكفاءاتها الوطنية المؤهلة، وتمكنهم من مواصلة المشاريع رغم التحديات التي واجهتهم أخيراً.

وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات القيادة، وإنجاز المشاريع لتلبية الاحتياج ومواكبة التنمية الشاملة.

ولفت إلى أن هذه التحديات أكدت على إمكانيات "التحلية" العالية بصفتها كياناً صناعياً رائداً، وقدرات كفاءاتها الوطنية التي تعمل بكل اقتدار ومسؤولية.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
01:32 PM

محافظ التحلية يشهد انتهاء حفر أطول خط نقل مياه عالمياً بجبال السروات

الآلة المستخدمة بالمشروع طولها 160م.. وتعتبر من الأسرع على مستوى العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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شهد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، بحضور محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، أعمال انتهاء حفر نفق في عمق جبال السروات الأكثر وعورة، بطول 12.5 كلم، وبسرعة قياسية بلغت ذروتها 60.3 متراً في اليوم، حيث تم إنجاز الحفر قبل الموعد المحدد، رغم صعوبة التضاريس وتداعيات جائحة كورونا.

وتعد آلة الحفر العملاقة المستخدمة في المشروع التي يبلغ طولها 160 متراً من أسرع آلات حفر الأنفاق من نوعها، حيث يمتد هذا النفق الذي يحتضن أطول خط نقل مياه في العالم بقُطر 8.4 متراً، من أسفل جبل الكر وصولاً إلى الطريق الدائري في الطائف.

وتفقد "العبدالكريم" ما تم إنجازه في محطات الضخ ومشروع نظام نقل مياه عرفات - الطائف، الجاري تنفيذه من قبل المؤسسة الذي يأتي ضمن خططها التنموية لتعزيز الأمن المائي، وتلبية الاحتياج في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

واطلع على تفاصيل مراحل المشروع المنجزة، حيث يستهدف المشروع نقل المياه المحلاة من خزانات المؤسسة الواقعة في عرفات إلى الخزانات الاستراتيجية في الطائف، لتغطية احتياجات المحافظة وقراها الجنوبية وصولاً إلى منطقة الباحة.

وحرص "العبدالكريم" على تفقّد سير أعمال مشروع الخزن الاستراتيجي بمحافظة الطائف الذي يضم 9 خزانات بسعة 1.530 مليون متر مكعب من المياه المحلاة لجميع الخزانات، إضافة إلى محطة الضخ التابعة لمشروع نظام نقل مياه الطائف - تربة - رنية - الخرمة.


وعملت المؤسسة مع مقاوليها لكامل المنظومة من خطوط نقل وضخ وخزن على إنهاء أعمالهم قبل الموعد التعاقدي وذلك لتتمكن المؤسسة من تسريع زيادة الإمداد لمحافظة الطائف وصولاً إلى الباحة في الربع الثالث من العام 2021م.

وأعرب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لجميع العاملين بمختلف المشاريع على جهودهم وتفانيهم في الفترة الماضية، مبدياً اعتزازه بإمكانيات المؤسسة العالية وكفاءاتها الوطنية المؤهلة، وتمكنهم من مواصلة المشاريع رغم التحديات التي واجهتهم أخيراً.

وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات القيادة، وإنجاز المشاريع لتلبية الاحتياج ومواكبة التنمية الشاملة.

ولفت إلى أن هذه التحديات أكدت على إمكانيات "التحلية" العالية بصفتها كياناً صناعياً رائداً، وقدرات كفاءاتها الوطنية التي تعمل بكل اقتدار ومسؤولية.

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