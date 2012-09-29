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الولايات المتحدة تسجِّل 36.335 إصابة جديدة و295 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 7.095.422 والوفيات 204.328 شخصًا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 36.335 إصابة مؤكدة و295 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، كشفت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 7.095.422 حتى تاريخ اليوم الاثنين، فيما بلغ عدد الوفيات 204.328 حالة وفاة.

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الولايات المتحدة تسجِّل 36.335 إصابة جديدة و295 وفاة بكورونا
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 36.335 إصابة مؤكدة و295 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، كشفت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 7.095.422 حتى تاريخ اليوم الاثنين، فيما بلغ عدد الوفيات 204.328 حالة وفاة.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
11:32 PM

الولايات المتحدة تسجِّل 36.335 إصابة جديدة و295 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 7.095.422 والوفيات 204.328 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 36.335 إصابة مؤكدة و295 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، كشفت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 7.095.422 حتى تاريخ اليوم الاثنين، فيما بلغ عدد الوفيات 204.328 حالة وفاة.

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