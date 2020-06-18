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إعادة فتح المساجد ومداخل سعيدة الصوالحة بعد ساعات من إغلاقها بفعل كورونا

شملت التوجيهات فتح الطرق وإزالة الصبات وأكوام التراب لتعود الحياة إلى طبيعتها

صدرت توجيهات بإعادة فتح المساجد ومداخل ومخارج مركز سعيدة الصوالحة شمال غرب عسير بعد إغلاقها صباح أمس بسبب ظهور عدد من حالات فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، قالت مصادر "سبق" إن لجنة محلية اتخذت إجراءات تقضي بإغلاق مداخل ومخارج المركز وإيقاف الصلوات بالمساجد منذ فجر أمس بسبب انتشار الفايروس وظهور عدد من الحالات إلا أن توجيهات صدرت بإعادة فتح الطرق وإزالة الصبات وأكوام التراب التي تم استحداثها لتعود الحياة إلى وضعها الطبيعي بعد عدة ساعات من اتخاذ القرار.

واستقبلت المساجد المصلين عند صلاة العشاء من مساء الأربعاء، بعد صدور التوجيه بالسماح بأداء الصلوات في مساجد المركز وفق الإجراءات والضوابط المتبعة والمنصوص عليها.


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إعادة فتح المساجد ومداخل سعيدة الصوالحة بعد ساعات من إغلاقها بفعل كورونا
سبق

صدرت توجيهات بإعادة فتح المساجد ومداخل ومخارج مركز سعيدة الصوالحة شمال غرب عسير بعد إغلاقها صباح أمس بسبب ظهور عدد من حالات فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، قالت مصادر "سبق" إن لجنة محلية اتخذت إجراءات تقضي بإغلاق مداخل ومخارج المركز وإيقاف الصلوات بالمساجد منذ فجر أمس بسبب انتشار الفايروس وظهور عدد من الحالات إلا أن توجيهات صدرت بإعادة فتح الطرق وإزالة الصبات وأكوام التراب التي تم استحداثها لتعود الحياة إلى وضعها الطبيعي بعد عدة ساعات من اتخاذ القرار.

واستقبلت المساجد المصلين عند صلاة العشاء من مساء الأربعاء، بعد صدور التوجيه بالسماح بأداء الصلوات في مساجد المركز وفق الإجراءات والضوابط المتبعة والمنصوص عليها.


18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
12:55 AM

إعادة فتح المساجد ومداخل سعيدة الصوالحة بعد ساعات من إغلاقها بفعل كورونا

شملت التوجيهات فتح الطرق وإزالة الصبات وأكوام التراب لتعود الحياة إلى طبيعتها

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محمد طيران - الرياض
0
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صدرت توجيهات بإعادة فتح المساجد ومداخل ومخارج مركز سعيدة الصوالحة شمال غرب عسير بعد إغلاقها صباح أمس بسبب ظهور عدد من حالات فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل، قالت مصادر "سبق" إن لجنة محلية اتخذت إجراءات تقضي بإغلاق مداخل ومخارج المركز وإيقاف الصلوات بالمساجد منذ فجر أمس بسبب انتشار الفايروس وظهور عدد من الحالات إلا أن توجيهات صدرت بإعادة فتح الطرق وإزالة الصبات وأكوام التراب التي تم استحداثها لتعود الحياة إلى وضعها الطبيعي بعد عدة ساعات من اتخاذ القرار.

واستقبلت المساجد المصلين عند صلاة العشاء من مساء الأربعاء، بعد صدور التوجيه بالسماح بأداء الصلوات في مساجد المركز وفق الإجراءات والضوابط المتبعة والمنصوص عليها.


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