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الرائد يتعاقد مع المغربي "فوزير" لموسمين مقبلين

أعلن نادي الرائد، برئاسة فهد المطوع، التعاقد مع المغربي محمد فوزير قادمًا من نادي النصر لمدة موسمين.

وقدّم الأستاذ فهد المطوع شكره لإدارة نادي النصر، على تعاونها في إتمام صفقة اللاعب محمد فوزير.

ويبلغ فوزير من العمر 27 عامًا، ومثّل فريق أحد في الموسم الماضي، كما سبق له تمثيل أندية الرجاء الرياضي المغربي، والفتح الرباطي المغربي، والنصر السعودي، واتحاد طنجة المغربي، وأحد السعودي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الرائد يتعاقد مع المغربي "فوزير" لموسمين مقبلين
سبق

أعلن نادي الرائد، برئاسة فهد المطوع، التعاقد مع المغربي محمد فوزير قادمًا من نادي النصر لمدة موسمين.

وقدّم الأستاذ فهد المطوع شكره لإدارة نادي النصر، على تعاونها في إتمام صفقة اللاعب محمد فوزير.

ويبلغ فوزير من العمر 27 عامًا، ومثّل فريق أحد في الموسم الماضي، كما سبق له تمثيل أندية الرجاء الرياضي المغربي، والفتح الرباطي المغربي، والنصر السعودي، واتحاد طنجة المغربي، وأحد السعودي.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
01:45 PM

الرائد يتعاقد مع المغربي "فوزير" لموسمين مقبلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أعلن نادي الرائد، برئاسة فهد المطوع، التعاقد مع المغربي محمد فوزير قادمًا من نادي النصر لمدة موسمين.

وقدّم الأستاذ فهد المطوع شكره لإدارة نادي النصر، على تعاونها في إتمام صفقة اللاعب محمد فوزير.

ويبلغ فوزير من العمر 27 عامًا، ومثّل فريق أحد في الموسم الماضي، كما سبق له تمثيل أندية الرجاء الرياضي المغربي، والفتح الرباطي المغربي، والنصر السعودي، واتحاد طنجة المغربي، وأحد السعودي.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,082
200 مليون

200 مليون

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6.7 مليار دولار

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