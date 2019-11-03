حذرت النيابة العامة من تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في المملكة بقصد آثم، وقالت: "تمتد المساءلة الجزائية تجاه كُل من ساهم بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض على ذلك، وتابعت: "يُقرر على الشروع فيها نصف عقوبة الجريمة التامة، وقالت: "يُعاقب على تلك الجرائم داخل المملكة سواءً ارتكبت داخلها أو خارجها." جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها: النيابة العامة: يُحظر تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في المملكة بقصد آثم، وتمتد المُساءلة الجزائية تجاه كل من ساهم بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض على ذلك، ويُقرر على الشروع فيها نصف عقوبة الجريمة التامة، ويعاقب على تلك الجرائم داخل المملكة سواءً ارتكبت داخلها أو خارجها."

النيابة العامة: تغيير معالم النقود المتداولة في المملكة بقصد آثم.. جريمة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-03 حذرت النيابة العامة من تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في المملكة بقصد آثم، وقالت: "تمتد المساءلة الجزائية تجاه كُل من ساهم بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض على ذلك، وتابعت: "يُقرر على الشروع فيها نصف عقوبة الجريمة التامة، وقالت: "يُعاقب على تلك الجرائم داخل المملكة سواءً ارتكبت داخلها أو خارجها."

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها:

النيابة العامة: يُحظر تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في المملكة بقصد آثم، وتمتد المُساءلة الجزائية تجاه كل من ساهم بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض على ذلك، ويُقرر على الشروع فيها نصف عقوبة الجريمة التامة، ويعاقب على تلك الجرائم داخل المملكة سواءً ارتكبت داخلها أو خارجها."

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 04:50 PM

النيابة العامة: تغيير معالم النقود المتداولة في المملكة بقصد آثم.. جريمة تشمل كل من ساهم بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض على ذلك





A A A





0 مشاركة

حذرت النيابة العامة من تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في المملكة بقصد آثم، وقالت: "تمتد المساءلة الجزائية تجاه كُل من ساهم بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض على ذلك، وتابعت: "يُقرر على الشروع فيها نصف عقوبة الجريمة التامة، وقالت: "يُعاقب على تلك الجرائم داخل المملكة سواءً ارتكبت داخلها أو خارجها."

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها:

النيابة العامة: يُحظر تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في المملكة بقصد آثم، وتمتد المُساءلة الجزائية تجاه كل من ساهم بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض على ذلك، ويُقرر على الشروع فيها نصف عقوبة الجريمة التامة، ويعاقب على تلك الجرائم داخل المملكة سواءً ارتكبت داخلها أو خارجها."