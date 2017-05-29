وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

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وزارة التعليم وجرعتها الثالثةجمعان الكرت سبق 2021-05-29
29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
12:06 AM
وزارة التعليم وجرعتها الثالثةجمعان الكرت - الرياض
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