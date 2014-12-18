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"كنها تمشي على قرع الطبول".. جَمال "المهرة" يتجلى مع انكسار شمس العصر

تصوير - عبدالله النحيط: كتبت "مهرة" لم يتجاوز عمرها عامًا واحدًا القصيدة الشهيرة للأمير خالد الفيصل "بنات الريح" حرفًا حرفًا في ميدان مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في اليوم الثالث للاستعراض، وخفقت مع حركاتها القلوب وهي تتجلى بكامل زينتها "كنها تمشي على قرع الطبول".

ورصدت عدسة "سبق" جَمال المهرة عصر اليوم الجمعة وهي تستعرض حسنها أمام الجمهور في مشهد ساحر، جمع لحظات الغروب مع أوصافها الفاتنة.

وكتب "الفيصل" أبياتًا تصف الخيل كاملة الزين بالقصيدة الآتية:

من بنات الريح لي صفرا جفول.. كنها ظبي الفلا بجفالها

منوة الخيال عساف الخيول.. زينها في دقها وجلالها

زينها ما شفت وصفه بالمثول.. الله اللي بالجمال اصخى لها

تستذير كحيلتى من كل زول.. ما يصخرها سوى خيالها

اذكر الله كل ما قامت تجول.. وأحمد الله خصنى بحبالها

كنها تمشي على قرع الطبول.. فتنى اللي خافقة يبرى لها

ظافي القصة على الطرف الخجول.. تنكسر شمس العصر بظلالها

وصفها وصف السحاب اللي يحول.. كل عين تستخيل خيالها

أو كما طاري على الخاطر عجول.. صاحبه حقيقته ما طالها

كل رجل في حياته له ميول.. والهواية تمتلك رجالها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كنها تمشي على قرع الطبول".. جَمال "المهرة" يتجلى مع انكسار شمس العصر
سبق

تصوير - عبدالله النحيط: كتبت "مهرة" لم يتجاوز عمرها عامًا واحدًا القصيدة الشهيرة للأمير خالد الفيصل "بنات الريح" حرفًا حرفًا في ميدان مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في اليوم الثالث للاستعراض، وخفقت مع حركاتها القلوب وهي تتجلى بكامل زينتها "كنها تمشي على قرع الطبول".

ورصدت عدسة "سبق" جَمال المهرة عصر اليوم الجمعة وهي تستعرض حسنها أمام الجمهور في مشهد ساحر، جمع لحظات الغروب مع أوصافها الفاتنة.

وكتب "الفيصل" أبياتًا تصف الخيل كاملة الزين بالقصيدة الآتية:

من بنات الريح لي صفرا جفول.. كنها ظبي الفلا بجفالها

منوة الخيال عساف الخيول.. زينها في دقها وجلالها

زينها ما شفت وصفه بالمثول.. الله اللي بالجمال اصخى لها

تستذير كحيلتى من كل زول.. ما يصخرها سوى خيالها

اذكر الله كل ما قامت تجول.. وأحمد الله خصنى بحبالها

كنها تمشي على قرع الطبول.. فتنى اللي خافقة يبرى لها

ظافي القصة على الطرف الخجول.. تنكسر شمس العصر بظلالها

وصفها وصف السحاب اللي يحول.. كل عين تستخيل خيالها

أو كما طاري على الخاطر عجول.. صاحبه حقيقته ما طالها

كل رجل في حياته له ميول.. والهواية تمتلك رجالها

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
11:59 PM

"كنها تمشي على قرع الطبول".. جَمال "المهرة" يتجلى مع انكسار شمس العصر

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عيسى الحربي - الرياض
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2,249

تصوير - عبدالله النحيط: كتبت "مهرة" لم يتجاوز عمرها عامًا واحدًا القصيدة الشهيرة للأمير خالد الفيصل "بنات الريح" حرفًا حرفًا في ميدان مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في اليوم الثالث للاستعراض، وخفقت مع حركاتها القلوب وهي تتجلى بكامل زينتها "كنها تمشي على قرع الطبول".

ورصدت عدسة "سبق" جَمال المهرة عصر اليوم الجمعة وهي تستعرض حسنها أمام الجمهور في مشهد ساحر، جمع لحظات الغروب مع أوصافها الفاتنة.

وكتب "الفيصل" أبياتًا تصف الخيل كاملة الزين بالقصيدة الآتية:

من بنات الريح لي صفرا جفول.. كنها ظبي الفلا بجفالها

منوة الخيال عساف الخيول.. زينها في دقها وجلالها

زينها ما شفت وصفه بالمثول.. الله اللي بالجمال اصخى لها

تستذير كحيلتى من كل زول.. ما يصخرها سوى خيالها

اذكر الله كل ما قامت تجول.. وأحمد الله خصنى بحبالها

كنها تمشي على قرع الطبول.. فتنى اللي خافقة يبرى لها

ظافي القصة على الطرف الخجول.. تنكسر شمس العصر بظلالها

وصفها وصف السحاب اللي يحول.. كل عين تستخيل خيالها

أو كما طاري على الخاطر عجول.. صاحبه حقيقته ما طالها

كل رجل في حياته له ميول.. والهواية تمتلك رجالها

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