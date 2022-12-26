النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضمك يفرط بفرصة اعتلاء الصدارة .. ويسقط بفخ التعادل مع الباطن

في افتتاح الجولة 14 من دوري المحترفين

فرط فريق ضمك بفرصة اعتلاء الصدارة بسقوطه بفخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه الباطن في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة ضمن منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

تقدم أصحاب الضيافة مبكراً منذ الدقيقة 15عن طريق مدافع الباطن ريناتو شافيز الذي سجل الهدف الأول بالمباراة بالخطأ في مرماه .

وقبل صافرة نهاية المباراة بدقيقتين أدرك فريق الباطن التعادل عبر هداف الفريق فابيو أبرو برأسية جميلة .

بهذه النتيجة حافظ ضمك على المركز الثاني رافعاً رصيده إلى 26 نقطة، وأضاف الباطن نقطة لرصيده الذي أصبح يملك 14 نقطة احتل من خلالها المركز الحادي عشر.

ضمك الباطن الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ضمك يفرط بفرصة اعتلاء الصدارة .. ويسقط بفخ التعادل مع الباطن
سبق

فرط فريق ضمك بفرصة اعتلاء الصدارة بسقوطه بفخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه الباطن في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة ضمن منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

تقدم أصحاب الضيافة مبكراً منذ الدقيقة 15عن طريق مدافع الباطن ريناتو شافيز الذي سجل الهدف الأول بالمباراة بالخطأ في مرماه .

وقبل صافرة نهاية المباراة بدقيقتين أدرك فريق الباطن التعادل عبر هداف الفريق فابيو أبرو برأسية جميلة .

بهذه النتيجة حافظ ضمك على المركز الثاني رافعاً رصيده إلى 26 نقطة، وأضاف الباطن نقطة لرصيده الذي أصبح يملك 14 نقطة احتل من خلالها المركز الحادي عشر.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
06:02 PM
اخر تعديل
26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
12:46 AM

ضمك يفرط بفرصة اعتلاء الصدارة .. ويسقط بفخ التعادل مع الباطن

في افتتاح الجولة 14 من دوري المحترفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
11
1,286

فرط فريق ضمك بفرصة اعتلاء الصدارة بسقوطه بفخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه الباطن في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة ضمن منافسات الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

تقدم أصحاب الضيافة مبكراً منذ الدقيقة 15عن طريق مدافع الباطن ريناتو شافيز الذي سجل الهدف الأول بالمباراة بالخطأ في مرماه .

وقبل صافرة نهاية المباراة بدقيقتين أدرك فريق الباطن التعادل عبر هداف الفريق فابيو أبرو برأسية جميلة .

بهذه النتيجة حافظ ضمك على المركز الثاني رافعاً رصيده إلى 26 نقطة، وأضاف الباطن نقطة لرصيده الذي أصبح يملك 14 نقطة احتل من خلالها المركز الحادي عشر.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,889
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,974
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,580
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,503

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة