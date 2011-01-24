النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متابعة تنفيذ حملة "الخوارج شرار الخلق" بهيئة الأحساء

خلال زيارة تفقدية للشيخ فهد بن فيصل الثبيتي

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، هيئة محافظة الأحساء والمراكز التابعة لها.

جاء ذلك، للوقوف ميدانيًا على تنفيذ حملة "الخوارج شرار الخلق"، التي أطلقها أمير المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

واطلع الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، على الخطة التنفيذية للحملة وإحصائيات الهيئة خلال فترة تفعّيلها، كما التقى خلالها رئيس ومنسوبي الهيئة، وحثّهم على التفاني والإخلاص في عملهم، وشدد على تنفيذ حملة "الخوارج شرار الخلق" على الوجه المطلوب لتحقق أهدافها المرجوة.

وأوضح أن الحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفروعها بمناطق المملكة، تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة فرق الخوارج؛ مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة.

وأضاف أن هذه الحملة تأتي انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها تحقيقًا لرسالتها.

ومن جانب آخر، زار الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، مركز العيون بالمحافظة، للإشراف على سير العمل في مبنى المركز الجديد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
متابعة تنفيذ حملة "الخوارج شرار الخلق" بهيئة الأحساء
سبق

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، هيئة محافظة الأحساء والمراكز التابعة لها.

جاء ذلك، للوقوف ميدانيًا على تنفيذ حملة "الخوارج شرار الخلق"، التي أطلقها أمير المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

واطلع الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، على الخطة التنفيذية للحملة وإحصائيات الهيئة خلال فترة تفعّيلها، كما التقى خلالها رئيس ومنسوبي الهيئة، وحثّهم على التفاني والإخلاص في عملهم، وشدد على تنفيذ حملة "الخوارج شرار الخلق" على الوجه المطلوب لتحقق أهدافها المرجوة.

وأوضح أن الحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفروعها بمناطق المملكة، تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة فرق الخوارج؛ مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة.

وأضاف أن هذه الحملة تأتي انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها تحقيقًا لرسالتها.

ومن جانب آخر، زار الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، مركز العيون بالمحافظة، للإشراف على سير العمل في مبنى المركز الجديد.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
05:15 PM

متابعة تنفيذ حملة "الخوارج شرار الخلق" بهيئة الأحساء

خلال زيارة تفقدية للشيخ فهد بن فيصل الثبيتي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
56

زار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، هيئة محافظة الأحساء والمراكز التابعة لها.

جاء ذلك، للوقوف ميدانيًا على تنفيذ حملة "الخوارج شرار الخلق"، التي أطلقها أمير المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

واطلع الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، على الخطة التنفيذية للحملة وإحصائيات الهيئة خلال فترة تفعّيلها، كما التقى خلالها رئيس ومنسوبي الهيئة، وحثّهم على التفاني والإخلاص في عملهم، وشدد على تنفيذ حملة "الخوارج شرار الخلق" على الوجه المطلوب لتحقق أهدافها المرجوة.

وأوضح أن الحملة التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفروعها بمناطق المملكة، تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة فرق الخوارج؛ مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة.

وأضاف أن هذه الحملة تأتي انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها تحقيقًا لرسالتها.

ومن جانب آخر، زار الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، مركز العيون بالمحافظة، للإشراف على سير العمل في مبنى المركز الجديد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,553
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,144
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,010
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,948

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة