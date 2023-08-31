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ملتقى الطلبة المستجدين بجامعة شقراء يستهل فعالياته بورشة عمل ومحاضرة توعوية

يستمر 3 أيام.. ويهدف لتهيئة الطالب وتعريفه بحقوقه وواجباته الجامعية

‬انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى التعريفي للطلبة المستجدين الذي تنظمه جامعة شقراء، ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب، على مدة ثلاثة أيام، تحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف.

ويشتمل الملتقى التعريفي على العديد من الفعاليات عن بعد عبر وسائل الاتصال المرئي، والتي تهدف إلى تهيئة طلبة الجامعة في المستوى الأول؛ للتأقلم مع متطلبات المرحلة الجامعية والتعرف على حقوق الطالب وواجباته خلال هذه المرحلة.

وأدارت فعاليات اليوم الأول الدكتورة عبير الغويري، والتي رحبت في البداية بالطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد 1443هـ، في مختلف كليات جامعة شقراء على امتدادها الجغرافي الواسع، ثم تحدثت عن أهداف الملتقى وأبرز الفعاليات التي يشهدها على مدار أيام انعقاده.

بعد ذلك، قدمت الدكتورة ثريا بنت عبداالله الجار، ورشة عمل بعنوان "كن واعيًا" حول اللوائح الطلابية بعمادة شؤون الطلاب، استعرضت خلالها حقوق الطلبة بالجامعة والتي تشمل المجال الأكاديمي والاختبارات، وكذلك تناولت مجال العلاقة مع أعضاء هيئة التدريس والحقوق المختلفة لطلاب وطالبات الجامعة.

كما تطرقت الورشة للائحة التأديب والفرق بين لجنة التحقيق في الكلية ولجنة التأديب، والعقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من لائحة التأديب وأصاحب الصلاحية في تخفيفها عن الطلبة إذا اقتضى الأمر، مشيرة إلى أن العقوبة لا تقع على الطالب أو الطالبة المخالفين للأنظمة إلا بعد التحقيق، ومبينة بأنه يحق للطلبة الموقع عليهم العقوبة الاعتراض على أي قرار يصدر بحقهم والاعتراض على القرار بالرفع إلى رئيس الجامعة أو وكيل الجامعة للشؤون التعليمية خلال 15 يوماً من تاريخ القرار.

واختتمت فعاليات اليوم الأول من الملتقى التعريفي بمحاضرة بعنوان "التهيئة النفسية للدراسة الجامعية"، قدمتها الدكتورة زينب بنت شلال العنزي، تحدثت خلالها عن تهيئة الطلبة قبل الالتحاق في المرحلة الجامعية وذلك عبر التوافق والتأقلم مع المجتمع الجامعي، بالإضافة إلى التكيف مع الدراسة الحضورية، مشيرة إلى أن الاستعداد النفسي الجيد من الأمور الهامة التي يجب أن يتحلى بها الطلبة، بالإضافة إلى تهيئة المحيطين بالطالب كالأسرة والبيئة المحيطة لها تأثير على المستوى الدراسي للطلبة، حيث إنها تساهم بشكل كبير في تشجيعهم على التفوق والتحصيل العلمي.

وفي ختام اليوم الأول تم فتح باب الأسئلة أمام الطلبة لاستقبال أسئلتهم والإجابة عن استفساراتهم حول كل الموضوعات التي تم طرحها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملتقى الطلبة المستجدين بجامعة شقراء يستهل فعالياته بورشة عمل ومحاضرة توعوية
سبق

‬انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى التعريفي للطلبة المستجدين الذي تنظمه جامعة شقراء، ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب، على مدة ثلاثة أيام، تحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف.

ويشتمل الملتقى التعريفي على العديد من الفعاليات عن بعد عبر وسائل الاتصال المرئي، والتي تهدف إلى تهيئة طلبة الجامعة في المستوى الأول؛ للتأقلم مع متطلبات المرحلة الجامعية والتعرف على حقوق الطالب وواجباته خلال هذه المرحلة.

وأدارت فعاليات اليوم الأول الدكتورة عبير الغويري، والتي رحبت في البداية بالطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد 1443هـ، في مختلف كليات جامعة شقراء على امتدادها الجغرافي الواسع، ثم تحدثت عن أهداف الملتقى وأبرز الفعاليات التي يشهدها على مدار أيام انعقاده.

بعد ذلك، قدمت الدكتورة ثريا بنت عبداالله الجار، ورشة عمل بعنوان "كن واعيًا" حول اللوائح الطلابية بعمادة شؤون الطلاب، استعرضت خلالها حقوق الطلبة بالجامعة والتي تشمل المجال الأكاديمي والاختبارات، وكذلك تناولت مجال العلاقة مع أعضاء هيئة التدريس والحقوق المختلفة لطلاب وطالبات الجامعة.

كما تطرقت الورشة للائحة التأديب والفرق بين لجنة التحقيق في الكلية ولجنة التأديب، والعقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من لائحة التأديب وأصاحب الصلاحية في تخفيفها عن الطلبة إذا اقتضى الأمر، مشيرة إلى أن العقوبة لا تقع على الطالب أو الطالبة المخالفين للأنظمة إلا بعد التحقيق، ومبينة بأنه يحق للطلبة الموقع عليهم العقوبة الاعتراض على أي قرار يصدر بحقهم والاعتراض على القرار بالرفع إلى رئيس الجامعة أو وكيل الجامعة للشؤون التعليمية خلال 15 يوماً من تاريخ القرار.

واختتمت فعاليات اليوم الأول من الملتقى التعريفي بمحاضرة بعنوان "التهيئة النفسية للدراسة الجامعية"، قدمتها الدكتورة زينب بنت شلال العنزي، تحدثت خلالها عن تهيئة الطلبة قبل الالتحاق في المرحلة الجامعية وذلك عبر التوافق والتأقلم مع المجتمع الجامعي، بالإضافة إلى التكيف مع الدراسة الحضورية، مشيرة إلى أن الاستعداد النفسي الجيد من الأمور الهامة التي يجب أن يتحلى بها الطلبة، بالإضافة إلى تهيئة المحيطين بالطالب كالأسرة والبيئة المحيطة لها تأثير على المستوى الدراسي للطلبة، حيث إنها تساهم بشكل كبير في تشجيعهم على التفوق والتحصيل العلمي.

وفي ختام اليوم الأول تم فتح باب الأسئلة أمام الطلبة لاستقبال أسئلتهم والإجابة عن استفساراتهم حول كل الموضوعات التي تم طرحها.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
04:36 PM

ملتقى الطلبة المستجدين بجامعة شقراء يستهل فعالياته بورشة عمل ومحاضرة توعوية

يستمر 3 أيام.. ويهدف لتهيئة الطالب وتعريفه بحقوقه وواجباته الجامعية

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فلاح الجوفان - الرياض
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‬انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الملتقى التعريفي للطلبة المستجدين الذي تنظمه جامعة شقراء، ممثلةً في عمادة شؤون الطلاب، على مدة ثلاثة أيام، تحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف.

ويشتمل الملتقى التعريفي على العديد من الفعاليات عن بعد عبر وسائل الاتصال المرئي، والتي تهدف إلى تهيئة طلبة الجامعة في المستوى الأول؛ للتأقلم مع متطلبات المرحلة الجامعية والتعرف على حقوق الطالب وواجباته خلال هذه المرحلة.

وأدارت فعاليات اليوم الأول الدكتورة عبير الغويري، والتي رحبت في البداية بالطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد 1443هـ، في مختلف كليات جامعة شقراء على امتدادها الجغرافي الواسع، ثم تحدثت عن أهداف الملتقى وأبرز الفعاليات التي يشهدها على مدار أيام انعقاده.

بعد ذلك، قدمت الدكتورة ثريا بنت عبداالله الجار، ورشة عمل بعنوان "كن واعيًا" حول اللوائح الطلابية بعمادة شؤون الطلاب، استعرضت خلالها حقوق الطلبة بالجامعة والتي تشمل المجال الأكاديمي والاختبارات، وكذلك تناولت مجال العلاقة مع أعضاء هيئة التدريس والحقوق المختلفة لطلاب وطالبات الجامعة.

كما تطرقت الورشة للائحة التأديب والفرق بين لجنة التحقيق في الكلية ولجنة التأديب، والعقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من لائحة التأديب وأصاحب الصلاحية في تخفيفها عن الطلبة إذا اقتضى الأمر، مشيرة إلى أن العقوبة لا تقع على الطالب أو الطالبة المخالفين للأنظمة إلا بعد التحقيق، ومبينة بأنه يحق للطلبة الموقع عليهم العقوبة الاعتراض على أي قرار يصدر بحقهم والاعتراض على القرار بالرفع إلى رئيس الجامعة أو وكيل الجامعة للشؤون التعليمية خلال 15 يوماً من تاريخ القرار.

واختتمت فعاليات اليوم الأول من الملتقى التعريفي بمحاضرة بعنوان "التهيئة النفسية للدراسة الجامعية"، قدمتها الدكتورة زينب بنت شلال العنزي، تحدثت خلالها عن تهيئة الطلبة قبل الالتحاق في المرحلة الجامعية وذلك عبر التوافق والتأقلم مع المجتمع الجامعي، بالإضافة إلى التكيف مع الدراسة الحضورية، مشيرة إلى أن الاستعداد النفسي الجيد من الأمور الهامة التي يجب أن يتحلى بها الطلبة، بالإضافة إلى تهيئة المحيطين بالطالب كالأسرة والبيئة المحيطة لها تأثير على المستوى الدراسي للطلبة، حيث إنها تساهم بشكل كبير في تشجيعهم على التفوق والتحصيل العلمي.

وفي ختام اليوم الأول تم فتح باب الأسئلة أمام الطلبة لاستقبال أسئلتهم والإجابة عن استفساراتهم حول كل الموضوعات التي تم طرحها.

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