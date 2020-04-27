"الأرصاد" تنبّه جازان ومحافظاتها من سحب ماطرة ورياح.. و"المدني" تحذّر

دعوة إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ الاحتياطات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تشمل محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً -بمشيئة الله-.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.