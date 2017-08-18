مصر تُدين بشدة الاعتداء السافر على حقل الشيبة البترولي
أكدت دعمها لكل الإجراءات للحفاظ على أمن واستقرار المملكة
أدانت جمهورية مصر العربية -بأشد العبارات- الاعتداء السافر الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار أمس.
وأكدت مصر مجددًا -في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم- تضامنها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها.
مصر تُدين بشدة الاعتداء السافر على حقل الشيبة البترولي
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2019-08-18
أدانت جمهورية مصر العربية -بأشد العبارات- الاعتداء السافر الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار أمس.
وأكدت مصر مجددًا -في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم- تضامنها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها.
18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
08:24 AM
مصر تُدين بشدة الاعتداء السافر على حقل الشيبة البترولي
أكدت دعمها لكل الإجراءات للحفاظ على أمن واستقرار المملكة
أدانت جمهورية مصر العربية -بأشد العبارات- الاعتداء السافر الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار أمس.
وأكدت مصر مجددًا -في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم- تضامنها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها.