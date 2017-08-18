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مصر تُدين بشدة الاعتداء السافر على حقل الشيبة البترولي

أكدت دعمها لكل الإجراءات للحفاظ على أمن واستقرار المملكة

أدانت جمهورية مصر العربية -بأشد العبارات- الاعتداء السافر الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار أمس.

وأكدت مصر مجددًا -في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم- تضامنها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها.

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مصر تُدين بشدة الاعتداء السافر على حقل الشيبة البترولي
سبق

أدانت جمهورية مصر العربية -بأشد العبارات- الاعتداء السافر الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار أمس.

وأكدت مصر مجددًا -في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم- تضامنها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
08:24 AM

مصر تُدين بشدة الاعتداء السافر على حقل الشيبة البترولي

أكدت دعمها لكل الإجراءات للحفاظ على أمن واستقرار المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أدانت جمهورية مصر العربية -بأشد العبارات- الاعتداء السافر الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار أمس.

وأكدت مصر مجددًا -في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم- تضامنها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها.

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