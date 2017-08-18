وأكدت مصر مجددًا -في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم- تضامنها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها.

أدانت جمهورية مصر العربية -بأشد العبارات- الاعتداء السافر الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار أمس.

مصر تُدين بشدة الاعتداء السافر على حقل الشيبة البترولي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-08-18 أدانت جمهورية مصر العربية -بأشد العبارات- الاعتداء السافر الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار أمس. وأكدت مصر مجددًا -في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم- تضامنها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440 08:24 AM

مصر تُدين بشدة الاعتداء السافر على حقل الشيبة البترولي أكدت دعمها لكل الإجراءات للحفاظ على أمن واستقرار المملكة





A A A





3 مشاركة

أدانت جمهورية مصر العربية -بأشد العبارات- الاعتداء السافر الذي تعرضت له إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي عن طريق طائرات مسيرة بدون طيار أمس.

وأكدت مصر مجددًا -في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم- تضامنها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات النيل منها.