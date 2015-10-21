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المغرب يعلق رحلات الطيران مع بريطانيا وألمانيا وهولندا بسبب "كورونا"

يطبق القرار بدءًا من غد

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأربعاء، أن السلطات ستعلق رحلات الطيران المباشرة مع بريطانيا وألمانيا وهولندا؛ بسبب مخاوف متعلقة بجائحة "كوفيد-19"، بدءًا من 21 أكتوبر تشرين الأول الجاري؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

واشترط المغرب في الآونة الأخيرة الحصول على شهادة تفيد بتلقّي اللقاح المضاد لمرض "كوفيد-19" لدخول الأماكن العامة والانتقال بين المدن بعدما تم تطعيم معظم سكان البلاد البالغين.

وتلقى حتى الآن 21 مليونًا من السكان البالغ عددهم 36 مليونًا جرعتي اللقاح، وبدأ المغرب برنامجًا لتلقي جرعة ثالثة.

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المغرب يعلق رحلات الطيران مع بريطانيا وألمانيا وهولندا بسبب "كورونا"
سبق

أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأربعاء، أن السلطات ستعلق رحلات الطيران المباشرة مع بريطانيا وألمانيا وهولندا؛ بسبب مخاوف متعلقة بجائحة "كوفيد-19"، بدءًا من 21 أكتوبر تشرين الأول الجاري؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

واشترط المغرب في الآونة الأخيرة الحصول على شهادة تفيد بتلقّي اللقاح المضاد لمرض "كوفيد-19" لدخول الأماكن العامة والانتقال بين المدن بعدما تم تطعيم معظم سكان البلاد البالغين.

وتلقى حتى الآن 21 مليونًا من السكان البالغ عددهم 36 مليونًا جرعتي اللقاح، وبدأ المغرب برنامجًا لتلقي جرعة ثالثة.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
04:29 PM

المغرب يعلق رحلات الطيران مع بريطانيا وألمانيا وهولندا بسبب "كورونا"

يطبق القرار بدءًا من غد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأربعاء، أن السلطات ستعلق رحلات الطيران المباشرة مع بريطانيا وألمانيا وهولندا؛ بسبب مخاوف متعلقة بجائحة "كوفيد-19"، بدءًا من 21 أكتوبر تشرين الأول الجاري؛ بحسب ما ذكرت "رويترز".

واشترط المغرب في الآونة الأخيرة الحصول على شهادة تفيد بتلقّي اللقاح المضاد لمرض "كوفيد-19" لدخول الأماكن العامة والانتقال بين المدن بعدما تم تطعيم معظم سكان البلاد البالغين.

وتلقى حتى الآن 21 مليونًا من السكان البالغ عددهم 36 مليونًا جرعتي اللقاح، وبدأ المغرب برنامجًا لتلقي جرعة ثالثة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,038
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,078

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