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"السبر": الصيام في أيام التشريق محرَّم ولا يجوز

مشددًا على حُرمة صيام يوم غد الاثنين

أوضح أستاذ الفقه المقارن، الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، أن الصيام في أيام التشريق محرَّم، ولا يجوز.

وقال "السبر": يحرم صيام يوم غد الاثنين؛ لأنه من أيام التشريق؛ وذلك لحديث ابْنِ عمر رضي الله عنهما، قال: "لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي". رواه البخاري.

وأضاف "السبر": "ولحديث نُبَيْشةَ الهُذلي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أيام التشريق أيام أكل وشرب). رواه مسلم".

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"السبر": الصيام في أيام التشريق محرَّم ولا يجوز
سبق

أوضح أستاذ الفقه المقارن، الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، أن الصيام في أيام التشريق محرَّم، ولا يجوز.

وقال "السبر": يحرم صيام يوم غد الاثنين؛ لأنه من أيام التشريق؛ وذلك لحديث ابْنِ عمر رضي الله عنهما، قال: "لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي". رواه البخاري.

وأضاف "السبر": "ولحديث نُبَيْشةَ الهُذلي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أيام التشريق أيام أكل وشرب). رواه مسلم".

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
08:48 PM

"السبر": الصيام في أيام التشريق محرَّم ولا يجوز

مشددًا على حُرمة صيام يوم غد الاثنين

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
2,314

أوضح أستاذ الفقه المقارن، الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، أن الصيام في أيام التشريق محرَّم، ولا يجوز.

وقال "السبر": يحرم صيام يوم غد الاثنين؛ لأنه من أيام التشريق؛ وذلك لحديث ابْنِ عمر رضي الله عنهما، قال: "لم يُرخص في أيام التشريق أن يُصَمن إلا لمن لم يجد الهدي". رواه البخاري.

وأضاف "السبر": "ولحديث نُبَيْشةَ الهُذلي قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أيام التشريق أيام أكل وشرب). رواه مسلم".

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