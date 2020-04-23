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بأعلى معدلات وفرة السلع.. "التجارة" تعلن اكتمال جاهزية خطة التموين لموسم رمضان

"الحسين": أسعار بعض السلع شهدت انخفاضاً وبعضها ارتفاع طفيف.. رقابة سعرية شديدة

أعلن متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين اكتمال جاهزية خطة التموين لموسم رمضان، بتحقيق أعلى معدلات الوفرة في السلع والمنتجات الاستهلاكية.

وقال خلال مشاركته في الإيجاز اليومي عن تطورات فيروس "كورونا" بالمملكة: وصل عدد الجولات التفتيشية في كل المدن إلى 90 ألف جولة خلال 6 أشهر.

وتابع: أخضعت الوزارة عدد من المنتجات إلى الرقابة السعرية الشديدة، ومقارنتها بعدد من الدول المجاورة، وبعض السلع شهد انخفاضاً في السعر وبعضها ارتفاع طفيف.

وأضاف: الارتفاع الطفيف للأسعار تعمل الوزارة على خفضه عبر عدة مسارات، منها فرض الغرامات والمخالفات التي وصلت إلى 9 آلاف مخالفة تمت خلال شهرين.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأعلى معدلات وفرة السلع.. "التجارة" تعلن اكتمال جاهزية خطة التموين لموسم رمضان
سبق

أعلن متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين اكتمال جاهزية خطة التموين لموسم رمضان، بتحقيق أعلى معدلات الوفرة في السلع والمنتجات الاستهلاكية.

وقال خلال مشاركته في الإيجاز اليومي عن تطورات فيروس "كورونا" بالمملكة: وصل عدد الجولات التفتيشية في كل المدن إلى 90 ألف جولة خلال 6 أشهر.

وتابع: أخضعت الوزارة عدد من المنتجات إلى الرقابة السعرية الشديدة، ومقارنتها بعدد من الدول المجاورة، وبعض السلع شهد انخفاضاً في السعر وبعضها ارتفاع طفيف.

وأضاف: الارتفاع الطفيف للأسعار تعمل الوزارة على خفضه عبر عدة مسارات، منها فرض الغرامات والمخالفات التي وصلت إلى 9 آلاف مخالفة تمت خلال شهرين.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
04:02 PM

بأعلى معدلات وفرة السلع.. "التجارة" تعلن اكتمال جاهزية خطة التموين لموسم رمضان

"الحسين": أسعار بعض السلع شهدت انخفاضاً وبعضها ارتفاع طفيف.. رقابة سعرية شديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين اكتمال جاهزية خطة التموين لموسم رمضان، بتحقيق أعلى معدلات الوفرة في السلع والمنتجات الاستهلاكية.

وقال خلال مشاركته في الإيجاز اليومي عن تطورات فيروس "كورونا" بالمملكة: وصل عدد الجولات التفتيشية في كل المدن إلى 90 ألف جولة خلال 6 أشهر.

وتابع: أخضعت الوزارة عدد من المنتجات إلى الرقابة السعرية الشديدة، ومقارنتها بعدد من الدول المجاورة، وبعض السلع شهد انخفاضاً في السعر وبعضها ارتفاع طفيف.

وأضاف: الارتفاع الطفيف للأسعار تعمل الوزارة على خفضه عبر عدة مسارات، منها فرض الغرامات والمخالفات التي وصلت إلى 9 آلاف مخالفة تمت خلال شهرين.

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