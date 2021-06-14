"عرفة" و"قمة السودة".. هنا سجلت أعلى وأقل درجة حرارة بالمملكة

قال المركز الوطني للأرصاد إن عرفة سجلت أعلى درجة #حرارة بـ #المملكة بـ 46 درجة مئوية في الظل.
وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: قمة #السودة تسجل في المصايف أقل درجة #حرارة بـ 15 درجة مئوية.
قال المركز الوطني للأرصاد إن عرفة سجلت أعلى درجة #حرارة بـ #المملكة بـ 46 درجة مئوية في الظل.
وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: قمة #السودة تسجل في المصايف أقل درجة #حرارة بـ 15 درجة مئوية.
قال المركز الوطني للأرصاد إن عرفة سجلت أعلى درجة #حرارة بـ #المملكة بـ 46 درجة مئوية في الظل.
وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: قمة #السودة تسجل في المصايف أقل درجة #حرارة بـ 15 درجة مئوية.
قال المركز الوطني للأرصاد إن عرفة سجلت أعلى درجة #حرارة بـ #المملكة بـ 46 درجة مئوية في الظل.
وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: قمة #السودة تسجل في المصايف أقل درجة #حرارة بـ 15 درجة مئوية.