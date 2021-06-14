وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: قمة #السودة تسجل في المصايف أقل درجة #حرارة بـ 15 درجة مئوية.

قال المركز الوطني للأرصاد إن عرفة سجلت أعلى درجة #حرارة بـ #المملكة بـ 46 درجة مئوية في الظل.

"عرفة" و"قمة السودة".. هنا سجلت أعلى وأقل درجة حرارة بالمملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-14 قال المركز الوطني للأرصاد إن عرفة سجلت أعلى درجة #حرارة بـ #المملكة بـ 46 درجة مئوية في الظل. وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: قمة #السودة تسجل في المصايف أقل درجة #حرارة بـ 15 درجة مئوية.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442 04:27 PM

"عرفة" و"قمة السودة".. هنا سجلت أعلى وأقل درجة حرارة بالمملكة وفق ما كشف عنه اليوم المركز الوطني للأرصاد





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قال المركز الوطني للأرصاد إن عرفة سجلت أعلى درجة #حرارة بـ #المملكة بـ 46 درجة مئوية في الظل.

وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: قمة #السودة تسجل في المصايف أقل درجة #حرارة بـ 15 درجة مئوية.