ساحات الحرم.. مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب تلطف أجواء مكة الحارة

تم تزويدها بتمديدات ومضخات وخزانات المياه لإطلاق رذاذ الماء البارد

تنتشر في ساحات المسجد الحرام مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ من أجل تلطيف الأجواء خاصة في ظل الطقس الحار الذي تشهده مكة المكرمة هذه الأيام.

وقد تم تزويدها بتمديدات ومضخات وخزانات المياه لإطلاق رذاذ الماء البارد حرصًا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تنفيذ كل ما من شأنه توفير الأجواء المناسبة لقاصدي بيت الله، ليؤدوا نُسكهم في أجواء من الطمأنينة والروحانية.

وتعمل الرئاسة على تطوير تلك الخدمات واستحداث أفكار جديدة وتهيئة جميع السبل التي تهدف لراحتهم في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ومن الخدمات التي تقدم للزوار والمعتمرين تلطيف الهواء في ساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي باستخدام تكنولوجيا "تبريد الهواء بالرذاذ" من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي لخفض درجة حرارته.

وتستخدم مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي لتلطيف الهواء في الأماكن المفتوحة مثل الساحات، حيث يُضخ الماء تحت ضغط مرتفع بواسطة مضخة عالية الضغط "لا يقل عن 42 كجم/سم2" في أنابيب خاصة بالضغط العالي يوزع فيها فوهات متناهية الصغر بحجم "2 إلى 1 ميكرون" يخرج منها الماء على شكل ضباب بارد "آلاف من ذرات المياه الباردة" لامتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي لخفض درجة حرارته.

وبلغت أعداد مراوح الرذاذ "600" مروحة تلطف هواء في المسجد الحرام وساحاته، و"4500" مروحة في أروقة مبنى المطاف، حيث تعمل تلك المراوح عند تجاوز درجة الحرارة "30" درجة مئوية.

ويعد نظام مراوح الرذاذ الأنسب والأفضل لتكييف الهواء في الأماكن المفتوحة مقارنة مع نظم التبريد الانضغاطي "الفريون"، التي تعتبر ذات تكاليف عالية؛ وذلك لاستهلاكها العالي للكهرباء، ويمكنها خفض درجات حرارة الهواء الخارجي إلى أكثر من تسع درجات مئوية، وإن حمل التبريد وصل إلى "52" كيلو وات لمروحة الرذاذ الواحدة مع كفاءة تبريدية تجاوزت "50%".

وتتكون محطة تغذية المياه المستخدمة لمراوح الرذاذ لساحات المسجد الحرام من خزان لحفظ الماء وفلاتر لتنقية الماء قبل دخوله إلى المضخات ذات الضغط العالي والتي تستخدم لنقل الماء من المحطة إلى مراوح الرذاذ الموزعة في ساحات المسجد الحرام من خلال شبكة مواسير ممتدة في الساحات، بالإضافة إلى المراوح المستخدمة من شركة "Schaefer" ذات قطر "36" بوصة، وتشتمل على مخارج ماء الترطيب "رشاشات" موزعة على محيط القطر الخارجي للمروحة، وتقوم المروحة بالدوران على زاوية "180 درجة".