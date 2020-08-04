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أضرار وإصابة.. انفجار بيروت يطال السفارة الروسية

لا يوجد خطر على الموظفة الجريحة

أعلن مستشار السفارة الروسية في بيروت، أن مبنى السفارة تعرض لأضرار، وأصيبت موظفة في السفارة بجروح جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية اليوم (الثلاثاء).

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مسؤول في السفارة الروسي، أن موظفة في السفارة أصيبت بجروح طفيفة إثر تشظي زجاج النوافذ التي تحطمت جراء الانفجار.

وبين أن الموظفة بحالة جيدة، ولا يوجد أي خطر على حياتها، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

انفجار بيروت

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أضرار وإصابة.. انفجار بيروت يطال السفارة الروسية
سبق

أعلن مستشار السفارة الروسية في بيروت، أن مبنى السفارة تعرض لأضرار، وأصيبت موظفة في السفارة بجروح جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية اليوم (الثلاثاء).

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مسؤول في السفارة الروسي، أن موظفة في السفارة أصيبت بجروح طفيفة إثر تشظي زجاج النوافذ التي تحطمت جراء الانفجار.

وبين أن الموظفة بحالة جيدة، ولا يوجد أي خطر على حياتها، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
10:07 PM
اخر تعديل
04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
11:05 PM

أضرار وإصابة.. انفجار بيروت يطال السفارة الروسية

لا يوجد خطر على الموظفة الجريحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
3,034

أعلن مستشار السفارة الروسية في بيروت، أن مبنى السفارة تعرض لأضرار، وأصيبت موظفة في السفارة بجروح جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية اليوم (الثلاثاء).

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مسؤول في السفارة الروسي، أن موظفة في السفارة أصيبت بجروح طفيفة إثر تشظي زجاج النوافذ التي تحطمت جراء الانفجار.

وبين أن الموظفة بحالة جيدة، ولا يوجد أي خطر على حياتها، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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