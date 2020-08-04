أضرار وإصابة.. انفجار بيروت يطال السفارة الروسية

لا يوجد خطر على الموظفة الجريحة

أعلن مستشار السفارة الروسية في بيروت، أن مبنى السفارة تعرض لأضرار، وأصيبت موظفة في السفارة بجروح جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية اليوم (الثلاثاء).

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مسؤول في السفارة الروسي، أن موظفة في السفارة أصيبت بجروح طفيفة إثر تشظي زجاج النوافذ التي تحطمت جراء الانفجار.

وبين أن الموظفة بحالة جيدة، ولا يوجد أي خطر على حياتها، وفقاً لـ"روسيا اليوم".