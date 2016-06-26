"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح وتدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.