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"منصور بن ناصر" يسلم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين لدى سويسرا

ناقش مع رئيس الاتحاد الفيدرالي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

استقبل رئيس الاتحاد الفيدرالي السويسري أولي ماورر في العاصمة بيرن اليوم الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا.
ونوه الأمير منصور بن ناصر خلال الاستقبال بمتانة العلاقات السعودية السويسرية، فيما جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وسويسرا إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"منصور بن ناصر" يسلم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين لدى سويسرا
سبق

استقبل رئيس الاتحاد الفيدرالي السويسري أولي ماورر في العاصمة بيرن اليوم الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا.
ونوه الأمير منصور بن ناصر خلال الاستقبال بمتانة العلاقات السعودية السويسرية، فيما جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وسويسرا إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
09:27 PM

"منصور بن ناصر" يسلم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين لدى سويسرا

ناقش مع رئيس الاتحاد الفيدرالي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل رئيس الاتحاد الفيدرالي السويسري أولي ماورر في العاصمة بيرن اليوم الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا.
ونوه الأمير منصور بن ناصر خلال الاستقبال بمتانة العلاقات السعودية السويسرية، فيما جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة وسويسرا إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

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