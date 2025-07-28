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"المرور": ضبط قائد شاحنة تخطى الرصيف وعكس اتجاه السير بالرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكُّن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد مركبة؛ قام بتخطي الرصيف، والقيادة بعكس اتجاه السير (بشارع سلطانة).

وقالت: "ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقه".

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"المرور": ضبط قائد شاحنة تخطى الرصيف وعكس اتجاه السير بالرياض
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكُّن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد مركبة؛ قام بتخطي الرصيف، والقيادة بعكس اتجاه السير (بشارع سلطانة).

وقالت: "ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقه".

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
10:58 PM

"المرور": ضبط قائد شاحنة تخطى الرصيف وعكس اتجاه السير بالرياض

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عبدالله البرقاوي - الرياض
6
7,377

أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكُّن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد مركبة؛ قام بتخطي الرصيف، والقيادة بعكس اتجاه السير (بشارع سلطانة).

وقالت: "ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقه".

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