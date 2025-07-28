"المرور": ضبط قائد شاحنة تخطى الرصيف وعكس اتجاه السير بالرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكُّن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد مركبة؛ قام بتخطي الرصيف، والقيادة بعكس اتجاه السير (بشارع سلطانة).
وقالت: "ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقه".
أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكُّن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد مركبة؛ قام بتخطي الرصيف، والقيادة بعكس اتجاه السير (بشارع سلطانة).
وقالت: "ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقه".
أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكُّن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد مركبة؛ قام بتخطي الرصيف، والقيادة بعكس اتجاه السير (بشارع سلطانة).
وقالت: "ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقه".
أعلنت الإدارة العامة للمرور تمكُّن مرور منطقة الرياض من القبض على قائد مركبة؛ قام بتخطي الرصيف، والقيادة بعكس اتجاه السير (بشارع سلطانة).
وقالت: "ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور بحقه".