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بالغترة والثوب.. شاهد "ريكاردو سيرجيو" بعد إسلامه من أمام الكعبة

"الحبابي": تمنيت لو كان يرتدي لباسه التقليدي

انتشرت اليوم صور في مواقع التواصل الاجتماعي للاعب الاتحاد والهلال والأهلي سابقاً ريكاردو سيرجيو والذي أعلن إسلامه قبل يومين في جدة.

وقد ظهر "سيرجير" في الصورة التي التقطها اليوم أمام الكعبة الشريفة بالغترة البيضاء والثوب الأبيض.

وقد علّق التربوي صالح الحبابي من تعليم الخرج في حسابه على تويتر على الصورة بأنه تمنى لو كان "سيرجيو" يرتدي لباسه التقليدي بنطال جنز وتيشرت ليثبت للعالم بأن دين الإسلام دين للعالم أجمع، منتقداً ظهوره بهذا الزي لأنه إصرار لإظهار الدين الإسلامي ذي هويه واحدة في اللباس، والحقيقة أن الإسلام دين لكل زمان ومكان، متمنيًا لسيرجيو حياة جديدة مليئة بالسعادة.

وكان "سيرجيو" عبر عن سعادته بدخوله الإسلام من خلال مقطع فيديو قام بتصويره لاعب الاتحاد السابق محمد السويّد، قائلاً: "هذا أفضل قرار اتخذته بحياتي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالغترة والثوب.. شاهد "ريكاردو سيرجيو" بعد إسلامه من أمام الكعبة
سبق

انتشرت اليوم صور في مواقع التواصل الاجتماعي للاعب الاتحاد والهلال والأهلي سابقاً ريكاردو سيرجيو والذي أعلن إسلامه قبل يومين في جدة.

وقد ظهر "سيرجير" في الصورة التي التقطها اليوم أمام الكعبة الشريفة بالغترة البيضاء والثوب الأبيض.

وقد علّق التربوي صالح الحبابي من تعليم الخرج في حسابه على تويتر على الصورة بأنه تمنى لو كان "سيرجيو" يرتدي لباسه التقليدي بنطال جنز وتيشرت ليثبت للعالم بأن دين الإسلام دين للعالم أجمع، منتقداً ظهوره بهذا الزي لأنه إصرار لإظهار الدين الإسلامي ذي هويه واحدة في اللباس، والحقيقة أن الإسلام دين لكل زمان ومكان، متمنيًا لسيرجيو حياة جديدة مليئة بالسعادة.

وكان "سيرجيو" عبر عن سعادته بدخوله الإسلام من خلال مقطع فيديو قام بتصويره لاعب الاتحاد السابق محمد السويّد، قائلاً: "هذا أفضل قرار اتخذته بحياتي".

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
03:03 PM

بالغترة والثوب.. شاهد "ريكاردو سيرجيو" بعد إسلامه من أمام الكعبة

"الحبابي": تمنيت لو كان يرتدي لباسه التقليدي

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نواف الغضوري - تبوك
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8,977

انتشرت اليوم صور في مواقع التواصل الاجتماعي للاعب الاتحاد والهلال والأهلي سابقاً ريكاردو سيرجيو والذي أعلن إسلامه قبل يومين في جدة.

وقد ظهر "سيرجير" في الصورة التي التقطها اليوم أمام الكعبة الشريفة بالغترة البيضاء والثوب الأبيض.

وقد علّق التربوي صالح الحبابي من تعليم الخرج في حسابه على تويتر على الصورة بأنه تمنى لو كان "سيرجيو" يرتدي لباسه التقليدي بنطال جنز وتيشرت ليثبت للعالم بأن دين الإسلام دين للعالم أجمع، منتقداً ظهوره بهذا الزي لأنه إصرار لإظهار الدين الإسلامي ذي هويه واحدة في اللباس، والحقيقة أن الإسلام دين لكل زمان ومكان، متمنيًا لسيرجيو حياة جديدة مليئة بالسعادة.

وكان "سيرجيو" عبر عن سعادته بدخوله الإسلام من خلال مقطع فيديو قام بتصويره لاعب الاتحاد السابق محمد السويّد، قائلاً: "هذا أفضل قرار اتخذته بحياتي".

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