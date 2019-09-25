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عن حجم تفاعل مواقع التواصل باليوم الوطني.. هذا "الإيموجي" الأكثر تداولاً

"التعليم" و"الجمارك" و"جسر الملك فهد" أكثر الجهات الحكومية تفاعلاً

كشف تقرير رقمي متخصص، قام برصد اليوم الوطني السعودي الـ٨٩ عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تفوُّق عدد من الجهات الحكومية والخاصة في رسائلها ودعاياتها خلال اليوم الوطني من ١٨ حتى ٢٣ سبتمبر؛ وذلك بعد أن تم قياس زخم تفاعل المستخدمين معها.

ووضع التقرير الذي أصدرته "آماز" المتخصصة في الإعلام الرقمي وزارة التعليم في صدارة الوزارات من حيث عدد المنشورات وأرقام التفاعل، تلاها وزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع.

أما على مستوى الهيئات الحكومية فتفوَّق فيديو نشرته الهيئة العامة للجمارك بمناسبة اليوم الوطني؛ وحقق تفاعلاً عالميًّا من الجمهور. ونالت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الأولوية في قطاع المؤسسات الحكومية بسبب ارتفاع معدلات تفاعل المستخدمين مع الحساب.

وعن القطاع الخاص قال التقرير: "شهد القطاع الخاص تنافسًا غير مسبوق في معدل تفاعل المستخدمين لهذا العام. وتفوَّق حساب مايسترو بيتزا، يليه حساب أرامكو السعودية في المرتبة الثانية. أما في القطاع غير الربحي فجاء حساب جمعية إخاء لرعاية الأيتام أولاً لمحتواه الذي شهد تفاعلاً عاليًّا".

ورصد التقرير أبرز اللغات المشاركة في هاشتاقات التهنئة باليوم الوطني السعودي، وكانت اللغة الإنجليزية صاحبة العدد الأكبر من المنشورات مقارنة باللغات الأخرى بعد اللغة العربية، تلتها اليابانية، ثم الهندية.

أما أكثر المدن ذكرًا فكانت مدينة الرياض التي تكررت ١٥٠ ألف مرة، تلتها عسير التي تم تداولها ٥٠ ألف مرة، ثم جدة وجازان والمدينة المنورة بالترتيب.

وأخيرًا كانت الرسوم التعبيرية الأكثر تداولاً في صدارتها عَلَم المملكة العربية السعودية، ثم رسوم تعبيرية أخرى، وخصوصًا مع تفاعل رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، واستخدامه إياها.

nd89.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عن حجم تفاعل مواقع التواصل باليوم الوطني.. هذا "الإيموجي" الأكثر تداولاً
سبق

كشف تقرير رقمي متخصص، قام برصد اليوم الوطني السعودي الـ٨٩ عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تفوُّق عدد من الجهات الحكومية والخاصة في رسائلها ودعاياتها خلال اليوم الوطني من ١٨ حتى ٢٣ سبتمبر؛ وذلك بعد أن تم قياس زخم تفاعل المستخدمين معها.

ووضع التقرير الذي أصدرته "آماز" المتخصصة في الإعلام الرقمي وزارة التعليم في صدارة الوزارات من حيث عدد المنشورات وأرقام التفاعل، تلاها وزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع.

أما على مستوى الهيئات الحكومية فتفوَّق فيديو نشرته الهيئة العامة للجمارك بمناسبة اليوم الوطني؛ وحقق تفاعلاً عالميًّا من الجمهور. ونالت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الأولوية في قطاع المؤسسات الحكومية بسبب ارتفاع معدلات تفاعل المستخدمين مع الحساب.

وعن القطاع الخاص قال التقرير: "شهد القطاع الخاص تنافسًا غير مسبوق في معدل تفاعل المستخدمين لهذا العام. وتفوَّق حساب مايسترو بيتزا، يليه حساب أرامكو السعودية في المرتبة الثانية. أما في القطاع غير الربحي فجاء حساب جمعية إخاء لرعاية الأيتام أولاً لمحتواه الذي شهد تفاعلاً عاليًّا".

ورصد التقرير أبرز اللغات المشاركة في هاشتاقات التهنئة باليوم الوطني السعودي، وكانت اللغة الإنجليزية صاحبة العدد الأكبر من المنشورات مقارنة باللغات الأخرى بعد اللغة العربية، تلتها اليابانية، ثم الهندية.

أما أكثر المدن ذكرًا فكانت مدينة الرياض التي تكررت ١٥٠ ألف مرة، تلتها عسير التي تم تداولها ٥٠ ألف مرة، ثم جدة وجازان والمدينة المنورة بالترتيب.

وأخيرًا كانت الرسوم التعبيرية الأكثر تداولاً في صدارتها عَلَم المملكة العربية السعودية، ثم رسوم تعبيرية أخرى، وخصوصًا مع تفاعل رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، واستخدامه إياها.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
09:27 PM

عن حجم تفاعل مواقع التواصل باليوم الوطني.. هذا "الإيموجي" الأكثر تداولاً

"التعليم" و"الجمارك" و"جسر الملك فهد" أكثر الجهات الحكومية تفاعلاً

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زيد الخمشي - الرياض
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كشف تقرير رقمي متخصص، قام برصد اليوم الوطني السعودي الـ٨٩ عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تفوُّق عدد من الجهات الحكومية والخاصة في رسائلها ودعاياتها خلال اليوم الوطني من ١٨ حتى ٢٣ سبتمبر؛ وذلك بعد أن تم قياس زخم تفاعل المستخدمين معها.

ووضع التقرير الذي أصدرته "آماز" المتخصصة في الإعلام الرقمي وزارة التعليم في صدارة الوزارات من حيث عدد المنشورات وأرقام التفاعل، تلاها وزارة الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع.

أما على مستوى الهيئات الحكومية فتفوَّق فيديو نشرته الهيئة العامة للجمارك بمناسبة اليوم الوطني؛ وحقق تفاعلاً عالميًّا من الجمهور. ونالت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الأولوية في قطاع المؤسسات الحكومية بسبب ارتفاع معدلات تفاعل المستخدمين مع الحساب.

وعن القطاع الخاص قال التقرير: "شهد القطاع الخاص تنافسًا غير مسبوق في معدل تفاعل المستخدمين لهذا العام. وتفوَّق حساب مايسترو بيتزا، يليه حساب أرامكو السعودية في المرتبة الثانية. أما في القطاع غير الربحي فجاء حساب جمعية إخاء لرعاية الأيتام أولاً لمحتواه الذي شهد تفاعلاً عاليًّا".

ورصد التقرير أبرز اللغات المشاركة في هاشتاقات التهنئة باليوم الوطني السعودي، وكانت اللغة الإنجليزية صاحبة العدد الأكبر من المنشورات مقارنة باللغات الأخرى بعد اللغة العربية، تلتها اليابانية، ثم الهندية.

أما أكثر المدن ذكرًا فكانت مدينة الرياض التي تكررت ١٥٠ ألف مرة، تلتها عسير التي تم تداولها ٥٠ ألف مرة، ثم جدة وجازان والمدينة المنورة بالترتيب.

وأخيرًا كانت الرسوم التعبيرية الأكثر تداولاً في صدارتها عَلَم المملكة العربية السعودية، ثم رسوم تعبيرية أخرى، وخصوصًا مع تفاعل رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، واستخدامه إياها.

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