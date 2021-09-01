لا تعرفي مدى خطورتها.. 5 أخطاء تقع فيها المرأة الحامل

من حزام الأمان بالسيارة إلى استخدام الجوال

في فترة الحمل تهتم السيدات بتناول الطعام الصحي والمتابعة المستمرة مع الطبيب، ورغم ذلك قد ترتكب المرأة الحامل بعض الأخطاء التي لا تعرف مدى خطورتها على صحتها وصحة الجنين.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن موقع The health site الصحي، أن أبرز هذه الأخطاء:

* حمل أكياس ثقيلة الوزن:

يمكن أن يؤدي حمل الوزن الثقيل إلى تمزق كيس الماء عند المرأة الحامل؛ مما يتسبب في انقباضات الرحم المبكرة ومضاعفات أخرى كالتعرض للولادة المبكرة.

* الاستلقاء بشكل مستقيم:

الاستلقاء على ظهرك بشكل مستقيم، يعتقد بعض الناس أنه ليس خطيرًا، وحتى مع البطن الكبير يمكنهم أن يكونوا على ظهورهم، ولكن الاستلقاء بشكل مستقيم يضغط على الأعضاء الرئيسية مثل القلب والرئتين والكلى، ويقيد تدفق الدم من الجزء السفلي من الجسم إلى الجزء العلوي، وقد يعني هذا انخفاض التغذية وإمدادات الدم للجنين.

* عدم ارتداء أحزمة الأمان في السيارة:

تتجنب بعض النساء أحزمة الأمان، معتقدين أنها ستؤثر على الطفل، ولكن إذا كنتِ ستسافرين لفترة طويلة في السيارة؛ فاجعلي ارتداء أحزمة الأمان قاعدة أساسية لكِ؛ فيمكن أن تتعرضي لحوادث تشكل خطرًا عليكِ وعلي الجنين.

* ارتداء الكعب العالي:

لبس الكعب العالي يؤثر على المرأة الحامل؛ حيث يفرز جسمك هرمونًا يسمى ريلاكسين، يعمل على ارتخاء المفاصل؛ فمع نمو بطنك وزيادة الوزن يصبح من الصعب بشكل متزايد على المرء أن يتوازن مع الكعب العالي، ويمكن أن يكون الانزلاق أو السقوط خطيرًا خلال هذا الوقت.

* استخدام الجوال:

لا يمكننا الاستغناء عن هواتفنا الذكية؛ لكن استخدامها وخاصة الاستخدام المفرط، يؤثر بشكل كبير على الجنين بسبب الموجات الكهرومغناطيسية.