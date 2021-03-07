إغلاق 4 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين المصلين

مجموع ما تم إغلاقه خلال 28 يوماً بلغ 228 مسجداً تم فتح 218 منها بعد التعقيم

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، أربعة مساجد مؤقتاً في ثلاث مناطق، بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 28 يوماً 228 مسجداً تم فتح 218 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر، اليوم الأحد، أن المساجد المغلقة هي اثنان في منطقة مكة المكرمة تم رصد إصابة واحدة بكل مسجد، ومسجد واحد بمنطقتي القصيم والرياض، تم رصد إصابة واحدة بجميع المساجد المغلقة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 10 مساجد ثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجدين بمنطقة القصيم، ومسجدين بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة عسير، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي على المصلين ومنسوبي المساجد بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية في المساجد؛ ومنها لبس الكمامة، وإحضار السجادة، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.