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السعودية تتصدر دول الشرق الأوسط في عدد خبراء برنامج "معلم مايكروسوفت الخبير"

ضمن برامج اتفاقية التعاون بين وزارة التعليم والشركة العربية

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تصدر المملكة دول الشرق الأوسط في عدد المعلمين الخبراء في برنامج "معلم مايكروسوفت الخبير"، وذلك ضمن برامج اتفاقية التعاون بين وزارة التعليم وشركة مايكروسوفت العربية.

وقال الوزير "آل الشيخ" في تصريح صحفي اليوم: "إن هذا الإنجاز الوطني يعكس مكانة المعلم في المملكة ودوره المحوري في تجويد رسالة التعليم وتحسين نواتجها، من خلال استخدام التقنية في تطوير مهارات الطلاب عبر العمل التعاوني والابتكار، مشيراً إلى أن البرنامج يظهر قيمة مضافة في دعم وتعزيز قوة المعلمين في التأثير، وتكريم المعلمين على مستوى العالم ممن يستخدمون التقنية ليكونوا قدوة لنظرائهم في استخدامها بفعالية، وبالتالي تحقيق نتائج أفضل للتعلم والتعليم.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تضم إلى جانب برنامج المعلم الخبير العديد من البرامج في مجال دمج التقنية في التعليم وتوظيف طاقات المعلمين والطلاب لتحسين مخرجات التعلم، مثل تعليم البرمجة والمايكروبت وتصميم المشاريع التعليمية التقنية والروبوت وتدريب المعلمين على مهارات القرن الحادي والعشرين.

وأفاد أن المملكة حصدت جوائز عالمية في جميع المشاركات الدولية التي شارك بها المعلمون والمعلمات السعوديين، كان آخرها فوز معلمتين سعوديتين في منتدى مايكروسوفت العالمي لتبادل الخبرات في باريس 2019م ضمن الوفد السعودي المشارك في المنتدى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تتصدر دول الشرق الأوسط في عدد خبراء برنامج "معلم مايكروسوفت الخبير"
سبق

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تصدر المملكة دول الشرق الأوسط في عدد المعلمين الخبراء في برنامج "معلم مايكروسوفت الخبير"، وذلك ضمن برامج اتفاقية التعاون بين وزارة التعليم وشركة مايكروسوفت العربية.

وقال الوزير "آل الشيخ" في تصريح صحفي اليوم: "إن هذا الإنجاز الوطني يعكس مكانة المعلم في المملكة ودوره المحوري في تجويد رسالة التعليم وتحسين نواتجها، من خلال استخدام التقنية في تطوير مهارات الطلاب عبر العمل التعاوني والابتكار، مشيراً إلى أن البرنامج يظهر قيمة مضافة في دعم وتعزيز قوة المعلمين في التأثير، وتكريم المعلمين على مستوى العالم ممن يستخدمون التقنية ليكونوا قدوة لنظرائهم في استخدامها بفعالية، وبالتالي تحقيق نتائج أفضل للتعلم والتعليم.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تضم إلى جانب برنامج المعلم الخبير العديد من البرامج في مجال دمج التقنية في التعليم وتوظيف طاقات المعلمين والطلاب لتحسين مخرجات التعلم، مثل تعليم البرمجة والمايكروبت وتصميم المشاريع التعليمية التقنية والروبوت وتدريب المعلمين على مهارات القرن الحادي والعشرين.

وأفاد أن المملكة حصدت جوائز عالمية في جميع المشاركات الدولية التي شارك بها المعلمون والمعلمات السعوديين، كان آخرها فوز معلمتين سعوديتين في منتدى مايكروسوفت العالمي لتبادل الخبرات في باريس 2019م ضمن الوفد السعودي المشارك في المنتدى.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
07:54 PM

السعودية تتصدر دول الشرق الأوسط في عدد خبراء برنامج "معلم مايكروسوفت الخبير"

ضمن برامج اتفاقية التعاون بين وزارة التعليم والشركة العربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، تصدر المملكة دول الشرق الأوسط في عدد المعلمين الخبراء في برنامج "معلم مايكروسوفت الخبير"، وذلك ضمن برامج اتفاقية التعاون بين وزارة التعليم وشركة مايكروسوفت العربية.

وقال الوزير "آل الشيخ" في تصريح صحفي اليوم: "إن هذا الإنجاز الوطني يعكس مكانة المعلم في المملكة ودوره المحوري في تجويد رسالة التعليم وتحسين نواتجها، من خلال استخدام التقنية في تطوير مهارات الطلاب عبر العمل التعاوني والابتكار، مشيراً إلى أن البرنامج يظهر قيمة مضافة في دعم وتعزيز قوة المعلمين في التأثير، وتكريم المعلمين على مستوى العالم ممن يستخدمون التقنية ليكونوا قدوة لنظرائهم في استخدامها بفعالية، وبالتالي تحقيق نتائج أفضل للتعلم والتعليم.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تضم إلى جانب برنامج المعلم الخبير العديد من البرامج في مجال دمج التقنية في التعليم وتوظيف طاقات المعلمين والطلاب لتحسين مخرجات التعلم، مثل تعليم البرمجة والمايكروبت وتصميم المشاريع التعليمية التقنية والروبوت وتدريب المعلمين على مهارات القرن الحادي والعشرين.

وأفاد أن المملكة حصدت جوائز عالمية في جميع المشاركات الدولية التي شارك بها المعلمون والمعلمات السعوديين، كان آخرها فوز معلمتين سعوديتين في منتدى مايكروسوفت العالمي لتبادل الخبرات في باريس 2019م ضمن الوفد السعودي المشارك في المنتدى.

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