النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحوثيون .. عمليات مستمرة لتحويل المنشآت إلى ثكنات عسكرية

مستغلين الجهود الدولية للتهدئة والمساعي المبذولة لعقد جولة مشاورات

تواصل ميليشيات الحوثي الإيرانية اقتحام المنشآت العامة والخاصة داخل مدينة الحديدة اليمنية، وتحويلها إلى ثكنات ومواقع عسكرية، مستغلة الجهود الدولية والأممية للتهدئة والمساعي المبذولة لعقد جولة مشاورات جديدة في السويد.

ونصب الحوثيون مدافع في حي 22 مايو خلف مؤسسة كهرباء، وسط حالة هلع وخوف بين السكان، كما قاموا بحفر خنادق وإغلاق شارع الثلاثين بسواتر ترابية، كما قاموا بنقل عدد من المختطفين في الحديدة إلى سجون مجهولة وفق "سكاي نيوز".

وكان الحوثيون قد شنّوا حملة اعتقالات واسعة، كما فخّخوا مصانع ومنشآت حيوية؛ منها ميناء الحديدة الإستراتيجي، إضافة إلى تخريب ونسف طرقات وتلغيم أحياء سكنية وقصف متواصل يستهدف الأحياء الآهلة بالسكان.

كما اقتحموا منزلَي وزير الزراعة، وعثمان مجلي؛ عضو الوفد المفاوض في الحكومة اليمنية مع المتمردين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الحوثيون .. عمليات مستمرة لتحويل المنشآت إلى ثكنات عسكرية
سبق

تواصل ميليشيات الحوثي الإيرانية اقتحام المنشآت العامة والخاصة داخل مدينة الحديدة اليمنية، وتحويلها إلى ثكنات ومواقع عسكرية، مستغلة الجهود الدولية والأممية للتهدئة والمساعي المبذولة لعقد جولة مشاورات جديدة في السويد.

ونصب الحوثيون مدافع في حي 22 مايو خلف مؤسسة كهرباء، وسط حالة هلع وخوف بين السكان، كما قاموا بحفر خنادق وإغلاق شارع الثلاثين بسواتر ترابية، كما قاموا بنقل عدد من المختطفين في الحديدة إلى سجون مجهولة وفق "سكاي نيوز".

وكان الحوثيون قد شنّوا حملة اعتقالات واسعة، كما فخّخوا مصانع ومنشآت حيوية؛ منها ميناء الحديدة الإستراتيجي، إضافة إلى تخريب ونسف طرقات وتلغيم أحياء سكنية وقصف متواصل يستهدف الأحياء الآهلة بالسكان.

كما اقتحموا منزلَي وزير الزراعة، وعثمان مجلي؛ عضو الوفد المفاوض في الحكومة اليمنية مع المتمردين.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
09:49 AM

الحوثيون .. عمليات مستمرة لتحويل المنشآت إلى ثكنات عسكرية

مستغلين الجهود الدولية للتهدئة والمساعي المبذولة لعقد جولة مشاورات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,097

تواصل ميليشيات الحوثي الإيرانية اقتحام المنشآت العامة والخاصة داخل مدينة الحديدة اليمنية، وتحويلها إلى ثكنات ومواقع عسكرية، مستغلة الجهود الدولية والأممية للتهدئة والمساعي المبذولة لعقد جولة مشاورات جديدة في السويد.

ونصب الحوثيون مدافع في حي 22 مايو خلف مؤسسة كهرباء، وسط حالة هلع وخوف بين السكان، كما قاموا بحفر خنادق وإغلاق شارع الثلاثين بسواتر ترابية، كما قاموا بنقل عدد من المختطفين في الحديدة إلى سجون مجهولة وفق "سكاي نيوز".

وكان الحوثيون قد شنّوا حملة اعتقالات واسعة، كما فخّخوا مصانع ومنشآت حيوية؛ منها ميناء الحديدة الإستراتيجي، إضافة إلى تخريب ونسف طرقات وتلغيم أحياء سكنية وقصف متواصل يستهدف الأحياء الآهلة بالسكان.

كما اقتحموا منزلَي وزير الزراعة، وعثمان مجلي؛ عضو الوفد المفاوض في الحكومة اليمنية مع المتمردين.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,650
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,932
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,558
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,501

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة