النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صاعقة رعدية تضرب سطح منزل بمكة.. ولا إصابات.. ووثقها "الأمير"

بحسب المعلومات الأولية لم يصب أحد بأذى من سكان البناية

ضربت صاعقة رعدية مساء اليوم سطح إحدى العمائر السكنية بحي الزاهر بمكة المكرمة دون أن تصيب أي أحد بأذى.

وكشف لـ"سبق" موثِّق الصاعقة، المصور عمار الأمير، أنه التقط الصورة بمقربة من العمارة التي شهدت الحادثة، بمسافة لا تتجاوز 30 مترًا، عندما كان يقف في مكان مرتفع، يرصد من خلاله الأمطار التي هطلت مساء اليوم على الحي.

وأوضح أن الصاعقة ضربت سطح البناية فقط، واقتصر ضررها على أحد أجهزة التكييف المركزية. لافتًا إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم يصب أحد بأذى من سكان العمارة الواقعة في حي الزاهر بمكة.

وكانت أجزاء عدة من العاصمة المقدسة قد شهدت مساء اليوم أمطارًا بين المتوسطة والغزيرة، صحبها بروق أضاءت سماء مكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صاعقة رعدية تضرب سطح منزل بمكة.. ولا إصابات.. ووثقها "الأمير"
سبق

ضربت صاعقة رعدية مساء اليوم سطح إحدى العمائر السكنية بحي الزاهر بمكة المكرمة دون أن تصيب أي أحد بأذى.

وكشف لـ"سبق" موثِّق الصاعقة، المصور عمار الأمير، أنه التقط الصورة بمقربة من العمارة التي شهدت الحادثة، بمسافة لا تتجاوز 30 مترًا، عندما كان يقف في مكان مرتفع، يرصد من خلاله الأمطار التي هطلت مساء اليوم على الحي.

وأوضح أن الصاعقة ضربت سطح البناية فقط، واقتصر ضررها على أحد أجهزة التكييف المركزية. لافتًا إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم يصب أحد بأذى من سكان العمارة الواقعة في حي الزاهر بمكة.

وكانت أجزاء عدة من العاصمة المقدسة قد شهدت مساء اليوم أمطارًا بين المتوسطة والغزيرة، صحبها بروق أضاءت سماء مكة المكرمة.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
11:39 PM

صاعقة رعدية تضرب سطح منزل بمكة.. ولا إصابات.. ووثقها "الأمير"

بحسب المعلومات الأولية لم يصب أحد بأذى من سكان البناية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
10
35,037

ضربت صاعقة رعدية مساء اليوم سطح إحدى العمائر السكنية بحي الزاهر بمكة المكرمة دون أن تصيب أي أحد بأذى.

وكشف لـ"سبق" موثِّق الصاعقة، المصور عمار الأمير، أنه التقط الصورة بمقربة من العمارة التي شهدت الحادثة، بمسافة لا تتجاوز 30 مترًا، عندما كان يقف في مكان مرتفع، يرصد من خلاله الأمطار التي هطلت مساء اليوم على الحي.

وأوضح أن الصاعقة ضربت سطح البناية فقط، واقتصر ضررها على أحد أجهزة التكييف المركزية. لافتًا إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم يصب أحد بأذى من سكان العمارة الواقعة في حي الزاهر بمكة.

وكانت أجزاء عدة من العاصمة المقدسة قد شهدت مساء اليوم أمطارًا بين المتوسطة والغزيرة، صحبها بروق أضاءت سماء مكة المكرمة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,775
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,603
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,673
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,357

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة