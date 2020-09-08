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"الصحة": تسجيل 781 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 623 خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق: 4894 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجل العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4894 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 269578 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 68 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7657، فيما سُجلت 3465 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 206324 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 55597 إصابة؛ منهم 505 في العناية المركزة.

العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق: 4894 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجل العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4894 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 269578 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 68 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7657، فيما سُجلت 3465 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 206324 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 55597 إصابة؛ منهم 505 في العناية المركزة.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
07:24 PM

العراق: 4894 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4894 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 269578 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 68 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 7657، فيما سُجلت 3465 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 206324 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات 55597 إصابة؛ منهم 505 في العناية المركزة.

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