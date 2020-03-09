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"الفيصل" ورؤساء أندية دوري المحترفين يناقشون الاحترازات الوقائية لفيروس "كورونا"

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحضور عبدالإله الدلاك مساعد وزير الرياضة، ووكلاء الوزارة، وياسر المسحل رئيس اتحاد القدم، وعبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة.

وجرى خلال اللقاء، الاطلاع على العديد من الجوانب الخاصة بأعمال الأندية وجوانبها المالية ومعايير الحوكمة وما تم تنفيذه، إلى جانب مناقشة الاحترازات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد، والإجراءات المناسبة لذلك بالتنسيق مع اتحاد القدم ورابطة دوري المحترفين.

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" ورؤساء أندية دوري المحترفين يناقشون الاحترازات الوقائية لفيروس "كورونا"
سبق

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحضور عبدالإله الدلاك مساعد وزير الرياضة، ووكلاء الوزارة، وياسر المسحل رئيس اتحاد القدم، وعبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة.

وجرى خلال اللقاء، الاطلاع على العديد من الجوانب الخاصة بأعمال الأندية وجوانبها المالية ومعايير الحوكمة وما تم تنفيذه، إلى جانب مناقشة الاحترازات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد، والإجراءات المناسبة لذلك بالتنسيق مع اتحاد القدم ورابطة دوري المحترفين.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
07:59 PM

"الفيصل" ورؤساء أندية دوري المحترفين يناقشون الاحترازات الوقائية لفيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحضور عبدالإله الدلاك مساعد وزير الرياضة، ووكلاء الوزارة، وياسر المسحل رئيس اتحاد القدم، وعبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة.

وجرى خلال اللقاء، الاطلاع على العديد من الجوانب الخاصة بأعمال الأندية وجوانبها المالية ومعايير الحوكمة وما تم تنفيذه، إلى جانب مناقشة الاحترازات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" الجديد، والإجراءات المناسبة لذلك بالتنسيق مع اتحاد القدم ورابطة دوري المحترفين.

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