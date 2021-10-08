انفجار شديد داخل مسجد شيعي في ولاية قندوز وأنباء عن سقوط ضحايا

لم تتبنّ أي جهة مسؤولية الهجوم

وقع انفجار عنيف ودوي شديد أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد شيعي في ولاية قندوز شمال البلاد، طبقاً لوسائل إعلام أفغانية.

ووصف موقع "آماج نيوز" الانفجار الذي وقع في منطقة سيد آباد بأنه كان "فتاكاً"، بينما أكد مسؤولون محليون، حسب قناة "طلوع نيوز"، أن هناك مخاوف من سقوط ضحايا جراء الحادث.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن شاهد قوله إن عدداً من الأشخاص نُقِلوا إلى المستشفى من موقع الانفجار.

ولم تتبنّ أي جهة بعدُ هذا الهجوم، غير أنه من المرجح وقوف تنظيم "داعش" وراءه.