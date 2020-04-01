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15 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة 617

أهابت "الصحة" بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 15 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 617 حالة.

ووفق "روسيا اليوم" قالت الوزارة، أمس الثلاثاء، إن عدد الحالات المستبعد إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 2462 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، بينما شفيت 24 حالة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.

فيروس كورونا الجديد المغرب

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15 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة 617
سبق

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 15 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 617 حالة.

ووفق "روسيا اليوم" قالت الوزارة، أمس الثلاثاء، إن عدد الحالات المستبعد إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 2462 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، بينما شفيت 24 حالة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
09:05 AM

15 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة 617

أهابت "الصحة" بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 15 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 617 حالة.

ووفق "روسيا اليوم" قالت الوزارة، أمس الثلاثاء، إن عدد الحالات المستبعد إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 2462 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، بينما شفيت 24 حالة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات.

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