وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول إساءة معاملة شخص من ذوي الإعاقة من قبل أحد الموظفين، عليه نوضح أننا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نعمل على التحقق من الواقعة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية في حال ثبوت صحتها.

أكد متحدث الموارد البشرية أنه بخصوص مقطع الإساءة لمعاملة شخص من ذوي الإعاقة فإنه جارٍ التحقق من الواقعة.

"الموارد البشرية" عن مقطع إساءة موظف لأحد ذوي الإعاقة: نتحقق من الواقعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-06 أكد متحدث الموارد البشرية أنه بخصوص مقطع الإساءة لمعاملة شخص من ذوي الإعاقة فإنه جارٍ التحقق من الواقعة. وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول إساءة معاملة شخص من ذوي الإعاقة من قبل أحد الموظفين، عليه نوضح أننا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نعمل على التحقق من الواقعة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية في حال ثبوت صحتها.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 04:07 PM

"الموارد البشرية" عن مقطع إساءة موظف لأحد ذوي الإعاقة: نتحقق من الواقعة متحدث الوزارة: تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية في حال ثبوت صحتها





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أكد متحدث الموارد البشرية أنه بخصوص مقطع الإساءة لمعاملة شخص من ذوي الإعاقة فإنه جارٍ التحقق من الواقعة.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول إساءة معاملة شخص من ذوي الإعاقة من قبل أحد الموظفين، عليه نوضح أننا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نعمل على التحقق من الواقعة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية في حال ثبوت صحتها.