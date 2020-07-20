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مصر تسجل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

إجمالي المصابين بلغ 87775 من ضمنهم 28380 متعافياً

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، أنها سجلت 603 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و51 حالة وفاة.


وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة شُفيت، و4302 حالة وفاة.

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مصر تسجل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، أنها سجلت 603 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و51 حالة وفاة.


وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة شُفيت، و4302 حالة وفاة.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
12:04 AM

مصر تسجل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة

إجمالي المصابين بلغ 87775 من ضمنهم 28380 متعافياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، أنها سجلت 603 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و51 حالة وفاة.


وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة شُفيت، و4302 حالة وفاة.

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