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ما بين 18 - 14 درجة.. "الأرصاد": هذه درجات الحرارة بداية من الغد

تشمل أجزاءً من مناطق عدة بينها الرياض وتصحب بنشاط في الرياح

قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم السبت، إنه اعتباراً من يوم غد الأحد حتى نهاية الأسبوع المقبل لا تزال التوقعات تشير -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار درجات الحرارة الصغرى ما بين ١٨ - ١٤ درجة مئوية على أجزاءٍ من مناطق عدة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل أجزاءً من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، كذلك على مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية، ونجران؛ قد تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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ما بين 18 - 14 درجة.. "الأرصاد": هذه درجات الحرارة بداية من الغد
سبق

قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم السبت، إنه اعتباراً من يوم غد الأحد حتى نهاية الأسبوع المقبل لا تزال التوقعات تشير -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار درجات الحرارة الصغرى ما بين ١٨ - ١٤ درجة مئوية على أجزاءٍ من مناطق عدة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل أجزاءً من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، كذلك على مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية، ونجران؛ قد تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
01:13 PM

ما بين 18 - 14 درجة.. "الأرصاد": هذه درجات الحرارة بداية من الغد

تشمل أجزاءً من مناطق عدة بينها الرياض وتصحب بنشاط في الرياح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,408

قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم السبت، إنه اعتباراً من يوم غد الأحد حتى نهاية الأسبوع المقبل لا تزال التوقعات تشير -بمشيئة الله تعالى- إلى استمرار درجات الحرارة الصغرى ما بين ١٨ - ١٤ درجة مئوية على أجزاءٍ من مناطق عدة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل أجزاءً من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، كذلك على مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية، ونجران؛ قد تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

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