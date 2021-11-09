شرطة مكة تطيح بـ "4" مخالفين ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية بكسر أبوابها الخارجية وسرقتها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.