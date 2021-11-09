شرطة مكة تطيح بـ "4" مخالفين ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية
جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية بكسر أبوابها الخارجية وسرقتها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
شرطة مكة تطيح بـ "4" مخالفين ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-11-09
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية بكسر أبوابها الخارجية وسرقتها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
08:59 PM
شرطة مكة تطيح بـ "4" مخالفين ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة من القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا حوادث سطو على محال تجارية بكسر أبوابها الخارجية وسرقتها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.