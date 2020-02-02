النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بمواصفات لا تتكرر .. بالصور أغلى منزل بالعالم يبحث عن مشترٍ

في عاصمة السياحة الأمريكية  وتبلغ مساحته 9 آلاف

عرض أحد منتجي أفلام هوليوود نايل نيامي قصره "ذا وان" الذي تبلغ مساحته 9 آلاف في منطقة "بيل إير" بولاية كاليفورنيا للبيع بسعر ما يقارب 2 مليار ريال سعودي، بما يوازي نصف مليار دولار، ليصبح أغلى منزل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لموقع "بلومبرج" الأمريكي فإن المنزل يضم ملهى و4 حمامات سباحة وصالة بولينج ومهبطًا للطائرات.

أضاف نيامي: عندما تمتلك شيئًا نادرًا مثل ندرة الموناليزا يمكنك المطالبة بأي شيء تريده مقابلاً له صفقات العقارات الأخيرة التي تصل أسعارها إلى مئات الملايين في لوس أنجلوس وغيره، هذا دليل على أن استراتيجيتى في التسعير ليست لجذب انتباه الصحافة فقط.

وبحسب بلومبرج أيضًا فإن نيامي لم يسمح لأحد بدخول ومشاهدة المنزل، لكنه أوضح أن مميزاته الخاصة ساعدت في جذب اهتمام المشترين المحتملين، وهو يتحدث إليهم الآن، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل، معتذراً بمسألة الخصوصية، مؤكدًا أنه سوف يزيح الستار عن القصر الضخم فور الانتهاء من آخر أعمال الديكور الداخلي، كاشفًا أنه بالفعل لديه قائمة ممن يريدون شراء القصر الفخم وسوف يعلن عنها قريبًا.

أغلى منزل بالعالم ذا وان

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

اعلان
بمواصفات لا تتكرر .. بالصور أغلى منزل بالعالم يبحث عن مشترٍ
سبق

عرض أحد منتجي أفلام هوليوود نايل نيامي قصره "ذا وان" الذي تبلغ مساحته 9 آلاف في منطقة "بيل إير" بولاية كاليفورنيا للبيع بسعر ما يقارب 2 مليار ريال سعودي، بما يوازي نصف مليار دولار، ليصبح أغلى منزل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لموقع "بلومبرج" الأمريكي فإن المنزل يضم ملهى و4 حمامات سباحة وصالة بولينج ومهبطًا للطائرات.

أضاف نيامي: عندما تمتلك شيئًا نادرًا مثل ندرة الموناليزا يمكنك المطالبة بأي شيء تريده مقابلاً له صفقات العقارات الأخيرة التي تصل أسعارها إلى مئات الملايين في لوس أنجلوس وغيره، هذا دليل على أن استراتيجيتى في التسعير ليست لجذب انتباه الصحافة فقط.

وبحسب بلومبرج أيضًا فإن نيامي لم يسمح لأحد بدخول ومشاهدة المنزل، لكنه أوضح أن مميزاته الخاصة ساعدت في جذب اهتمام المشترين المحتملين، وهو يتحدث إليهم الآن، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل، معتذراً بمسألة الخصوصية، مؤكدًا أنه سوف يزيح الستار عن القصر الضخم فور الانتهاء من آخر أعمال الديكور الداخلي، كاشفًا أنه بالفعل لديه قائمة ممن يريدون شراء القصر الفخم وسوف يعلن عنها قريبًا.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
06:01 PM

بمواصفات لا تتكرر .. بالصور أغلى منزل بالعالم يبحث عن مشترٍ

في عاصمة السياحة الأمريكية  وتبلغ مساحته 9 آلاف

A A A
خالد خليل - الرياض
1
2,738

عرض أحد منتجي أفلام هوليوود نايل نيامي قصره "ذا وان" الذي تبلغ مساحته 9 آلاف في منطقة "بيل إير" بولاية كاليفورنيا للبيع بسعر ما يقارب 2 مليار ريال سعودي، بما يوازي نصف مليار دولار، ليصبح أغلى منزل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لموقع "بلومبرج" الأمريكي فإن المنزل يضم ملهى و4 حمامات سباحة وصالة بولينج ومهبطًا للطائرات.

أضاف نيامي: عندما تمتلك شيئًا نادرًا مثل ندرة الموناليزا يمكنك المطالبة بأي شيء تريده مقابلاً له صفقات العقارات الأخيرة التي تصل أسعارها إلى مئات الملايين في لوس أنجلوس وغيره، هذا دليل على أن استراتيجيتى في التسعير ليست لجذب انتباه الصحافة فقط.

وبحسب بلومبرج أيضًا فإن نيامي لم يسمح لأحد بدخول ومشاهدة المنزل، لكنه أوضح أن مميزاته الخاصة ساعدت في جذب اهتمام المشترين المحتملين، وهو يتحدث إليهم الآن، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل، معتذراً بمسألة الخصوصية، مؤكدًا أنه سوف يزيح الستار عن القصر الضخم فور الانتهاء من آخر أعمال الديكور الداخلي، كاشفًا أنه بالفعل لديه قائمة ممن يريدون شراء القصر الفخم وسوف يعلن عنها قريبًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,224
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,480
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,773
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,405

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة