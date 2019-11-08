محاكاة الفضاء والأماكن الأثرية.. مواقع للتصوير في "حكايا مسك"

"أحمد حلمي": أعبّر عن ندمي على عدم حضوري في النسخ السابقة

شَهِدت مناطق التصوير داخل موقع فعاليات مبادرة "حكايا مسك"، التي يُنظمها مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، عشرات الآلاف من الزوار، منذ انطلاقتها قبل ثلاثة أيام؛ خصوصًا المناطق المخصصة للتصوير المصممة وفق عدة أشكال؛ منها ما يمثل أماكن تاريخية وأخرى لمدن حديثة وقاعات ضخمة مجهزة بشاشات ومؤثرات تجعل زائرها يشعر وكأنه في الفضاء؛ فضلًا عن السيارات المجهزة بالكاميرات وغيرها من الأجهزة والمعدات الحديثة.

وفي الوقت الذي تَوَسّط مقرُّ مبادرة "حكايا مسك" مواقعَ تمثّل مدائن صالح وكذلك جدة القديمة، إلى جانب العديد من المواقع الشبيهة بمدينة نيويورك الأمريكية؛ استقبلت منطقة التحضير للإنتاج، العديدَ من الشباب والشابات الشغوفين بالتعلم والمعرفة في تِسع ورش عمل تَنَوّعت موضوعاتها بين ابتكار الأفكار، والتصور الأوليّ للشخصية في القصة، وكذلك كيفية عرض الفكرة، وأنواع الكتابة، بالإضافة إلى تعلّم مبادئ كل من "كتابة السيناريو، وتطوير الشخصية، والرسم الثنائي وثلاثي الأبعاد".

وقال رئيس اللجنة الإعلامية يوسف الحمادي: عُقِدت تسع ورش عمل أخرى، تَعَرّف فيها المتدربون على كيفية إعداد جدول الإنتاج، وعناصر طاقم التمثيل، وكيفية استكشاف مواقع التصوير، إلى جانب معرفة صناعة الأزياء وتطوير الشخصيات، وكذلك نحت وابتكار المجسمات، بالإضافة إلى تعلم مكياج المؤثرات الخاصة، وكيفية إعداد وضعية الكاميرا.

وأضاف: تَعَلّم المسجلون في ورش العمل، أهمية تطوير الشخصيات وكذلك البيانات.

وأردف: شهدت منطقة الإنتاج العدد الأكبر من ورش العمل بعد أن قدمت مبادرة "حكايا مسك" أمس 18 ورشة عمل، تنوعت ما بين التصوير والإضاءة وطاقم التمثيل والإخراج الفني وكذلك الإخراج، وانتهت الورش بعد استفادة المسجلين فيها وتعلمهم كيفية تنظيم طاقم العمل، ومبادئ الإخراج.

وتابع: اطلع المتعلمون على حقيقة التمثيل وكيفية التقدم فيه، وكذلك مبادئ التمثيل وتحليل النصوص ودراسة المشهد والمحفزات العاطفية.

وقال "الحمادي": يوم الخميس انتهى بـتسع ورش عمل في منطقة ما بعد الإنتاج باستفادة مئات المسجلين الذين يُفترض بهم إتقان مهارات الاستفادة من الأنيميشن والمؤثرات البصرية، وتحرير الأفلام والصوت، ودور الموسيقى في الأفلام، ورسم خلفيات المشاهد.

وشهدت "منصة حكايا"، جلسةً حِوارية لقناة العربية، قدّمها سعد المطرفي أحد منسوبي القناة، والذي تَحَدّث خلالها عن كواليس العمل.

وقال: مَن هُم خارج ميدان العمل، لا يرون إلا الثمار والناتج الأخير وصدى النجاحات المتحققة، ولا يرون أسرار هذا النجاح والمراحل التي مَرّ بها، والعوامل التي ساعدت على إنجازه.

وأضاف: هناك ميثاقٌ وَضَعَته قناة "العربية" أمام نصب أعين فريقها وطاقمها، وهو "الشاشة أولًا"؛ بمعنى أن إنجاز العمل وظهوره على الشاشة يقدم على كل شيء.

وأردف: المقصود بـ"الشاشة أولًا" هو أن تذليل كل العقبات وإزاحة كل الخلافات من أجل إتمام العمل على أكمل وجه ليخرج بالشكل الذي ترونه وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق ذلك، وتضمن ذلك وضع خطة لتطوير العمل والارتقاء به".

وشهد ثالث أيام فعاليات مبادرة "حكايا مسك"، حضورًا واسعًا من كافة شرائح المجتمع، وكان للفنان أحمد حلمي جلسة حوارية على منصة حكايا، أشاد خلالها بمبادرة "حكايا مسك" في دعم الابتكار؛ مؤكدًا أنها جسر يعبر عليه المبدعون، ومرايا يرون أنفسهم ويتعرفون على مواهبهم من خلالها.

وقال "حلمي" خلال جلسة حوارية على منصة "حكايا مسك" أدارها الفنان يوسف الجراح: أعبر عن ندمي على عدم حضوري في النسخ السابقة من حكايا مسك".

وأوضح أنه قد تلقى دعوة في إحدى النسخ الماضية إلا أن موعدها كان يتوافق مع مواعيد مسبقة مرتبطة ببعض الأعمال.

وأبدى الفنان المصري سعادته بوجوده هذا العام في "حكايا مسك" عادًّا المملكة بلده الثاني؛ حيث عاش فيها فترة طفولته، ودرس فترة المراحل الابتدائية والمتوسطة والصف الأول الثانوي في مدينة جدة.

وأثنى "حلمي" على ما رآه في "حكايا مسك"، خلال جولته بين أركانها؛ مؤكدًا أنه ينم عن جهد وعمل سنوات وليس وليد اللحظة.

وأيّد فكرة التعاون مع مخرج سعودي؛ سواء في عمل سينمائي أو تليفزيوني أو مسرح، إذا ما توفر العمل الجيد؛ لافتًا إلى أن الفن لا يعترف بجنسية أو لون؛ مضيفًا: "كنت أتمنى أن أتواجد بعمل في موسم الرياض".

وشدد "حلمي" على ضرورة وجود قِيَم عند الفنان ومبادئ، لتأثير الفن على جميع الأصعدة أكثر من أي عمل آخر، ووصوله إلى جميع الفئات.

ومن المنتظر أن تشهد "منصة حكايا" اليوم الجمعة في فقرة "روافيلم" الحديث عن أسطورة هوليود "the Godfather" العراب، وسيتحدث الدكتور محمد هزازي من نادي "كتابي"، عن فلم العراب، في الفقرة المخصصة لرواية القصص المتعلقة بالأعمال السينمائية الأشهر.