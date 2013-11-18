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نشطاء سودانيون يدعون إلى تصعيد مفتوح للاحتجاجات ضد الانقلاب

نادوا بالعصيان المدني الشامل حدادًا على أرواح قتلى المظاهرات

دعا نشطاء في السودان، اليوم "الخميس"، لتصعيد الاحتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي، وذلك بعد يوم من أعنف حملة أمنية من حينها على المتظاهرين المطالبين بعودة الحكومة المدنية.

وأصدرت مجموعة من لجان المقاومة، تعكف على تنسيق الحركة الاحتجاجية في شرق الخرطوم، بيانًا أعلنت فيه الدخول "في جدول التصعيد المفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقالت اللجان: "ندعو القطاعات المهنية والنقابية والعمالية والشعب السوداني بكامل قطاعاته للدخول في عصيان مدني شامل اليوم نوفمبر حدادًا على أرواح شهدائنا الأبرار، ورفضًا لانتهاكات المجلس الانقلابي في حق الثوار العزل".

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للحركة الاحتجاجية بأن 15 شخصًا على الأقل قُتلوا أمس لدى فض احتجاجات في الخرطوم ومدن أخرى باستخدام الرصاص والغاز المسيّل للدموع.

واستنكرت سفيرة النرويج، التي تشكل مع الولايات المتحدة وبريطانيا ترويكا لتوجيه السياسة الغربية إزاء السودان، استخدام العنف مع المحتجين العزل.

وقالت السفيرة تيريز لوكن جزييل في بيان: "إن تعطيل الوصول للمستشفيات وعرقلة الأمن والعلاج في المستشفيات أمر غير مقبول إطلاقًا، وغير قانوني، وكذلك قطع كل سبل الاتصالات".

الرئيسية/ أخبار العالم

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نشطاء سودانيون يدعون إلى تصعيد مفتوح للاحتجاجات ضد الانقلاب
سبق

دعا نشطاء في السودان، اليوم "الخميس"، لتصعيد الاحتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي، وذلك بعد يوم من أعنف حملة أمنية من حينها على المتظاهرين المطالبين بعودة الحكومة المدنية.

وأصدرت مجموعة من لجان المقاومة، تعكف على تنسيق الحركة الاحتجاجية في شرق الخرطوم، بيانًا أعلنت فيه الدخول "في جدول التصعيد المفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقالت اللجان: "ندعو القطاعات المهنية والنقابية والعمالية والشعب السوداني بكامل قطاعاته للدخول في عصيان مدني شامل اليوم نوفمبر حدادًا على أرواح شهدائنا الأبرار، ورفضًا لانتهاكات المجلس الانقلابي في حق الثوار العزل".

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للحركة الاحتجاجية بأن 15 شخصًا على الأقل قُتلوا أمس لدى فض احتجاجات في الخرطوم ومدن أخرى باستخدام الرصاص والغاز المسيّل للدموع.

واستنكرت سفيرة النرويج، التي تشكل مع الولايات المتحدة وبريطانيا ترويكا لتوجيه السياسة الغربية إزاء السودان، استخدام العنف مع المحتجين العزل.

وقالت السفيرة تيريز لوكن جزييل في بيان: "إن تعطيل الوصول للمستشفيات وعرقلة الأمن والعلاج في المستشفيات أمر غير مقبول إطلاقًا، وغير قانوني، وكذلك قطع كل سبل الاتصالات".

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
04:43 PM

نشطاء سودانيون يدعون إلى تصعيد مفتوح للاحتجاجات ضد الانقلاب

نادوا بالعصيان المدني الشامل حدادًا على أرواح قتلى المظاهرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا نشطاء في السودان، اليوم "الخميس"، لتصعيد الاحتجاجات على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي، وذلك بعد يوم من أعنف حملة أمنية من حينها على المتظاهرين المطالبين بعودة الحكومة المدنية.

وأصدرت مجموعة من لجان المقاومة، تعكف على تنسيق الحركة الاحتجاجية في شرق الخرطوم، بيانًا أعلنت فيه الدخول "في جدول التصعيد المفتوح حتى إسقاط السلطة الانقلابية"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وقالت اللجان: "ندعو القطاعات المهنية والنقابية والعمالية والشعب السوداني بكامل قطاعاته للدخول في عصيان مدني شامل اليوم نوفمبر حدادًا على أرواح شهدائنا الأبرار، ورفضًا لانتهاكات المجلس الانقلابي في حق الثوار العزل".

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للحركة الاحتجاجية بأن 15 شخصًا على الأقل قُتلوا أمس لدى فض احتجاجات في الخرطوم ومدن أخرى باستخدام الرصاص والغاز المسيّل للدموع.

واستنكرت سفيرة النرويج، التي تشكل مع الولايات المتحدة وبريطانيا ترويكا لتوجيه السياسة الغربية إزاء السودان، استخدام العنف مع المحتجين العزل.

وقالت السفيرة تيريز لوكن جزييل في بيان: "إن تعطيل الوصول للمستشفيات وعرقلة الأمن والعلاج في المستشفيات أمر غير مقبول إطلاقًا، وغير قانوني، وكذلك قطع كل سبل الاتصالات".

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