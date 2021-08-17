مركز التأهيل الشامل بالقنفذة يقيم برنامجًا تدريبيًا "أسعفني"

لتدريب العاملين.. وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي

أقام مركز التأهيل الشامل بالقنفذة برنامجًا تدريبيًا بعنوان (أسعفني)، بالشراكة مع مركز هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة القنفذة؛ بهدف تمكين العاملين بالمركز من أساسيات الإسعافات الأولية في حال حدوث أي طارئ، لا قدر الله، علمًا بأنه يوجد بالمركز كادر صحي متكامل يعمل على مدار الساعة لخدمة النزلاء بالمركز من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقدم البرنامج المدرب علي عبدالله الخيري، و بحضور مدير مركز التأهيل الشامل بالقنفذة، محمد العمري، ومشرف نطاق هيئة الهلال الأحمر السعودي بالقنفذة، عبدالله الراشدي، وقدمت خلال البرنامج طرق وأساسيات الإسعافات الأولية والإنقاذ لمنسوبي المركز.

وقدم مدير التأهيل الشامل شكره للمدربين، مشيرًا إلى أن هذا التعاون بين المركز وهيئة الهلال الأحمر السعودي يأتي من مبدأ الشراكة والتعاون، لافتًا إلى أنه من خلال مثل هذا التعاون التدريبي نسعى إلى رفع الكفاءة للمتدربين في مجال تقديم الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع مختلف الحالات التي تستدعي التدخل الإسعافي.