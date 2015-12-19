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جامعة الملك خالد تنشئ "وحدة التداوي بالطب البديل والتكميلي"

لتكون مرجعًا علميًا موثوقًا للمرضى والممارسين الصحيين

أنشأت جامعة الملك خالد "وحدة التداوي بالطب البديل والتكميلي"، لتكون مرجعًا علميًّا موثوقًا للمرضى والممارسين الصحيين في القطاع العام والخاص في مجال الطب البديل والتكميلي، وتسهم في تقنين الممارسات وتوجيه المرضى للطرق الصحيحة والآمنة للاستشفاء في هذا المجال.

وأوضح عميد كلية الصيدلة الدكتور عبدالرحمن الصيعري، أن الوحدة تضم أربعة أقسام متخصّصة، تشمل التوعية وخدمة المجتمع والتدريب والتعليم والاستشارات الطبية والأبحاث العلمية، وتتمثل مهامها في تقديم خدمات استشفائية فعّالة وآمنة، من خلال افتتاح عيادات متخصّصة بالتعاون مع القطاع الخاص، وعمل الدراسات والبحوث المتخصّصة في مجال الطب البديل والتكميلي، إضافة إلى تدريب وتأهيل الممارسين في مجالات الاستشفاء بالطب البديل والتكميلي من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والدبلومات، وتقديم الاستشارات المتخصّصة المبنية على الأدلة للممارسين وأفراد المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول الطب البديل والتكميلي، من خلال التوعية عبر الوسائل المختلفة.

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جامعة الملك خالد تنشئ "وحدة التداوي بالطب البديل والتكميلي"
سبق

أنشأت جامعة الملك خالد "وحدة التداوي بالطب البديل والتكميلي"، لتكون مرجعًا علميًّا موثوقًا للمرضى والممارسين الصحيين في القطاع العام والخاص في مجال الطب البديل والتكميلي، وتسهم في تقنين الممارسات وتوجيه المرضى للطرق الصحيحة والآمنة للاستشفاء في هذا المجال.

وأوضح عميد كلية الصيدلة الدكتور عبدالرحمن الصيعري، أن الوحدة تضم أربعة أقسام متخصّصة، تشمل التوعية وخدمة المجتمع والتدريب والتعليم والاستشارات الطبية والأبحاث العلمية، وتتمثل مهامها في تقديم خدمات استشفائية فعّالة وآمنة، من خلال افتتاح عيادات متخصّصة بالتعاون مع القطاع الخاص، وعمل الدراسات والبحوث المتخصّصة في مجال الطب البديل والتكميلي، إضافة إلى تدريب وتأهيل الممارسين في مجالات الاستشفاء بالطب البديل والتكميلي من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والدبلومات، وتقديم الاستشارات المتخصّصة المبنية على الأدلة للممارسين وأفراد المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول الطب البديل والتكميلي، من خلال التوعية عبر الوسائل المختلفة.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
02:40 PM

جامعة الملك خالد تنشئ "وحدة التداوي بالطب البديل والتكميلي"

لتكون مرجعًا علميًا موثوقًا للمرضى والممارسين الصحيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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أنشأت جامعة الملك خالد "وحدة التداوي بالطب البديل والتكميلي"، لتكون مرجعًا علميًّا موثوقًا للمرضى والممارسين الصحيين في القطاع العام والخاص في مجال الطب البديل والتكميلي، وتسهم في تقنين الممارسات وتوجيه المرضى للطرق الصحيحة والآمنة للاستشفاء في هذا المجال.

وأوضح عميد كلية الصيدلة الدكتور عبدالرحمن الصيعري، أن الوحدة تضم أربعة أقسام متخصّصة، تشمل التوعية وخدمة المجتمع والتدريب والتعليم والاستشارات الطبية والأبحاث العلمية، وتتمثل مهامها في تقديم خدمات استشفائية فعّالة وآمنة، من خلال افتتاح عيادات متخصّصة بالتعاون مع القطاع الخاص، وعمل الدراسات والبحوث المتخصّصة في مجال الطب البديل والتكميلي، إضافة إلى تدريب وتأهيل الممارسين في مجالات الاستشفاء بالطب البديل والتكميلي من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والدبلومات، وتقديم الاستشارات المتخصّصة المبنية على الأدلة للممارسين وأفراد المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول الطب البديل والتكميلي، من خلال التوعية عبر الوسائل المختلفة.

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