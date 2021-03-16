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وزراء صحة دول "سادك" يحثون على تعبئة الموارد المحلية لمواجهة "كورونا"

طالبوا بوضع خطط وطنية للاستعداد وتدبير تمويل طارئ لسد فجوات عملية الوقاية

حث وزراء الصحة بدول مجموعة تنمية منطقة الجنوب الإفريقي "سادك" الدول الأعضاء في المجموعة على تعبئة الموارد المحلية والاستثمار في أنظمة الصحة العامة لضمان تحقيق الأمن الصحي.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في ختام اجتماع لوزراء صحة المجموعة في مدينة "دار السلام" التنزانية، اليوم الأحد, لبحث سبل مواجهة تهديد فيروس كورونا المستجد.

وشارك في الاجتماع وزراء صحة أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليسوتو ومالاوي وجزر موريس وناميبيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي, وتبادلوا المعلومات بشأن تفشي الفيروس, واتفقوا على تنسيق الجهود للاستعداد ومكافحته في المنطقة.

وأكد الوزراء ضرورة وضع خطط وطنية للاستعداد والرد وتدبير تمويل طارئ لسد الفجوات في عملية الوقاية والعمل من أجل التخفيف من تأثير الفيروس وتشجيع إجراءات الوقاية الصحية منه.

وأعربوا عن تقديرهم لجهود منظمة الصحة العالمية والصين والمركز الإفريقي للوقاية من الأمراض لمكافحة الفيروس، وتعهدوا باستمرار تضامن مجموعة "سادك" مع الصين والدول الأخرى التي تضررت من جراء هذا الفيروس.

واتفق الوزراء على وضع آلية لتبادل المعلومات بشأن قضايا الصحة العامة، وأوصوا بضرورة تعليق الاجتماعات المباشرة بدول منطقة المجموعة بصورة مؤقتة.

وزراء الصحة بدول مجموعة تنمية منطقة الجنوب الإفريقي سادك الأمن الصحي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزراء صحة دول "سادك" يحثون على تعبئة الموارد المحلية لمواجهة "كورونا"
سبق

حث وزراء الصحة بدول مجموعة تنمية منطقة الجنوب الإفريقي "سادك" الدول الأعضاء في المجموعة على تعبئة الموارد المحلية والاستثمار في أنظمة الصحة العامة لضمان تحقيق الأمن الصحي.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في ختام اجتماع لوزراء صحة المجموعة في مدينة "دار السلام" التنزانية، اليوم الأحد, لبحث سبل مواجهة تهديد فيروس كورونا المستجد.

وشارك في الاجتماع وزراء صحة أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليسوتو ومالاوي وجزر موريس وناميبيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي, وتبادلوا المعلومات بشأن تفشي الفيروس, واتفقوا على تنسيق الجهود للاستعداد ومكافحته في المنطقة.

وأكد الوزراء ضرورة وضع خطط وطنية للاستعداد والرد وتدبير تمويل طارئ لسد الفجوات في عملية الوقاية والعمل من أجل التخفيف من تأثير الفيروس وتشجيع إجراءات الوقاية الصحية منه.

وأعربوا عن تقديرهم لجهود منظمة الصحة العالمية والصين والمركز الإفريقي للوقاية من الأمراض لمكافحة الفيروس، وتعهدوا باستمرار تضامن مجموعة "سادك" مع الصين والدول الأخرى التي تضررت من جراء هذا الفيروس.

واتفق الوزراء على وضع آلية لتبادل المعلومات بشأن قضايا الصحة العامة، وأوصوا بضرورة تعليق الاجتماعات المباشرة بدول منطقة المجموعة بصورة مؤقتة.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
12:04 AM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:33 AM

وزراء صحة دول "سادك" يحثون على تعبئة الموارد المحلية لمواجهة "كورونا"

طالبوا بوضع خطط وطنية للاستعداد وتدبير تمويل طارئ لسد فجوات عملية الوقاية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حث وزراء الصحة بدول مجموعة تنمية منطقة الجنوب الإفريقي "سادك" الدول الأعضاء في المجموعة على تعبئة الموارد المحلية والاستثمار في أنظمة الصحة العامة لضمان تحقيق الأمن الصحي.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في ختام اجتماع لوزراء صحة المجموعة في مدينة "دار السلام" التنزانية، اليوم الأحد, لبحث سبل مواجهة تهديد فيروس كورونا المستجد.

وشارك في الاجتماع وزراء صحة أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليسوتو ومالاوي وجزر موريس وناميبيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي, وتبادلوا المعلومات بشأن تفشي الفيروس, واتفقوا على تنسيق الجهود للاستعداد ومكافحته في المنطقة.

وأكد الوزراء ضرورة وضع خطط وطنية للاستعداد والرد وتدبير تمويل طارئ لسد الفجوات في عملية الوقاية والعمل من أجل التخفيف من تأثير الفيروس وتشجيع إجراءات الوقاية الصحية منه.

وأعربوا عن تقديرهم لجهود منظمة الصحة العالمية والصين والمركز الإفريقي للوقاية من الأمراض لمكافحة الفيروس، وتعهدوا باستمرار تضامن مجموعة "سادك" مع الصين والدول الأخرى التي تضررت من جراء هذا الفيروس.

واتفق الوزراء على وضع آلية لتبادل المعلومات بشأن قضايا الصحة العامة، وأوصوا بضرورة تعليق الاجتماعات المباشرة بدول منطقة المجموعة بصورة مؤقتة.

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